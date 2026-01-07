Про те, чому ухвалене Євросоюзом рішення є настільки важливим для нашої держави, в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко.

«Це рішення без перебільшення є фундаментальним та демонструє політичну зрілість і суб’єктність Євросоюзу, а також відкриває для України нові можливості в бюджетному плануванні, в тому числі для посилення обороноздатності», — пояснив політик.

Він зауважив, що навіть попри відсутність консенсусу щодо використання знерухомлених суверенних російських активів через позицію окремих держав, усе ж європейські лідери змогли ухвалити спільне рішення на користь України. Важливим назвав і той факт, що борговий тиск на нашу державу відсутній: Україна не сплачуватиме ані тіло кредиту, ані відсотки до моменту, поки росія не компенсує завдані збитки у вигляді репарацій.

«Окрім того, вперше домовлено, що дані кошти можна буде залучати й на військові витрати, зокрема на зброю. Це дозволить уже на початку 2026 року переглянути бюджетні підходи, збільшити видатки на заробітну плату військовим, закупівлю озброєння та ухвалити необхідні управлінські рішення для посилення Збройних Сил України», — зазначив нардеп.

За його словами, така масштабна підтримка з боку ЄС значно зміцнює позиції України у переговорах із Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими інституціями, створюючи додаткові можливості для стабільного наповнення державного бюджету.

«Також в ухваленому рішенні йдеться про те, що після 2027 року Європейський Союз і надалі фінансово буде підтримувати нашу країну. Окрім того, зазначається, що Україна повинна залишатися на шляху верховенства права, демократії та реформ, що ми й робимо, і це є нашою стратегічною ціллю на шляху до членства в ЄС», — наголосив Арсеній Пушкаренко.