Про це він розповів на своєму каналі.

«росія теж грає з Трампом, вона теж навчилася. Медведєв, очевидно, напивається, йому руки прив'язують і рота зашивають, щоб він нічого не говорив. Якби вони діяли, як раніше, то сказали б, що цей план ганебний і злочинний, його написала Україна. А вони говорять: «План загалом непоганий, але з 20 пунктів 18 нам не подобаються». Вони ж теж грають з Трампом. І ми розуміємо, що цей варіант плану з 20 пунктів, який ми теж критикуємо, росія точно не прийме», – стверджує Микола Томенко.

Отож, констатує він, наша стартова позиція – переконати Трампа, що росія не піде на перемир’я, щоб ця концепція жорстких санкцій, яку нам постійно обіцяють, нарешті почала працювати. І звідси висновок, зазначає політик, простий: вибори наразі – це не реальна історія, а тема обговорення для експертів, фахівців і інституцій.

З іншого боку, додає він, можна похвалити і українську переговорну команду, вони відчули загальну позицію і не почали говорити, що мирний план США – це капітуляція. Адже, констатує політик, маючи Трампа і таких непростих європейців, Україна повинна показувати свою зацікавленість, показувати, що ідеї США хороші, але по пунктах будемо дебатувати.

«Тобто ми зараз – свідки великої геополітичної піар-гри. Ми допомагаємо Трампу наступного року отримати Нобелівську премію і стати миротворцем. Така гра у нас. Ми не скільки війну зупиняємо, скільки допомагаємо Трампу стати миротворцем. Але це суб'єктивна причина. А об'єктивна причина – це те, що росія все одно хоче дотиснути Україну, забрати третину чи четвертину наших територій. Плани росії ж не змінилися. Тобто не може бути миру, коли росія стоїть на позиціях, що 5 областей у них записано в Конституції. Так у нас в Конституції записано, що це наша вся Україна. Розумієте? Ви ніяк не можете домовитися», – підсумовує Микола Томенко.

