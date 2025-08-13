Результаты Службы Безопасности Украины доказывают, что Украина побеждает Россию в войне спецслужб и способна успешно противостоять столь мощному врагу. Об этом пишет политолог Алексей Курпас , комментируя свежее интервью главы СБУ Василия Малюка.

Политолог считает, что Служба успешно совмещает в своей работе две базовые составляющие – технологическую и агентурную. «Один из ключевых тезисов Малюка: Украина должна превратиться в «стального дикобраза», который даст по зубам россии. Причем государство может выстоять в этой войне благодаря уникальным тактикам, качественным кадрам и технологическим новинкам. И СБУ уже применяет такой подход на практике. Операторы дронов СБУ имеют одни из лучших показателей эффективности на фронте. Кроме того, активно используются достижения искусственного интеллекта, роботизированные системе, фпв-комплексы», - пишет эксперт.

«Важный аспект деятельности СБУ – контрразведка. Путин создал план "Диверсионный шум" и хотел масштабировать теракты в Украине. План полностью провалился благодаря Службе. Около 80% (!!!) всех такого рода преступлений раскрываются на опережение. Малюк первым начал вычищать «авгиевые конюшни» УПЦ (МП), которые российские спецслужбы годами инфильтрировали своими агентами. СБУ перекрыла дыхание агентам ФСБ в рясах. Более 100 подозрений, 31 приговор суда, и, наконец, лишение украинского гражданства гражданина России Онуфрия, возглавляющего «московских попов» в Украине», - акцентирует эксперт.

Курпас подчеркивает, что Малюк – наиболее эффективный Председатель Службы за всю ее историю. «Малюк рассказывает много деталей работы боевых подразделений Службы. Он погружен в эту работу и на ежедневной связи с боевыми собратьями. Он превратил СБУ в «украинский Моссад», – резюмирует политолог.

Напомним, накануне вышло первое за последние полтора года интервью главы СБУ Василия Малюка. Среди прочего глава спецслужбы рассказал подробности операции «Паутина».