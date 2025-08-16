Известный политик и общественный деятель Николай Томенко в своем сообщении в Facebook дал чрезвычайно жесткую оценку саммита, сравнив действия Трампа с политикой умиротворения, которую проводил премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен в отношении Гитлера. По словам Томенко, Трамп не достиг своей цели, но помог Путину покончить с его статусом международного изгнанника.
Позор и цинизм: что Трамп отдал Путину?
В своем сообщении Николай Томенко подчеркивает, что саммит на Аляске — это "ПРЕЗДЕЛЬНЫЙ и ЦИНИЧЕСКИЙ случай в ИСТОРИИ человечества". Он считает, что встреча лишь усилила позиции российского диктатора, получившего желаемую легитимизацию на международной арене.
По его словам, в Анкоридже произошло парадоксальное превращение:
«Приехал ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК и МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРОРИСТ, а уехал «ЛИДЕР второго в мире государства».
«Приехал «НЕРУКОПОЖАТЕЛЬНЫЙ», а уехал «КРУТЫЙ».
«Приехал накануне обещанных САНКЦИЙ, а уехал с ТОРГОВЫМИ договоренностями».
Томенко считает, что Трамп подарил Путину возможность вернуться к мировой политике и усилить свой авторитет, значительно подорванный после начала полномасштабного вторжения.
От гения к... кому? Что осталось Трампу?
В то же время, по словам политика, Дональд Трамп сам не достиг поставленных целей. Он приехал на встречу с амбициозными планами, но, как оказалось, уехал ни с чем.
Николай Томенко приводит и своеобразный "отчет" о неудачах Трампа:
«Приехал ГЕНИЕМ ПЕРЕГОВОРОВ, а поехал ДУРНИКОМ/ЛОХОМ».
«Приехал ДОМОВИТЬСЯ об окончании ВОЙНЫ, а уехал без «ПРЕКРАЩЕНИЯ огня».
«Приехал, чтобы заставить пути ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ, а поехал с требованием подписать соглашение Зеленскому…»
Этот контраст, по мнению Томенко, свидетельствует о полном провале дипломатической миссии, что лишь подчеркнуло слабость позиции американского президента.
Грустная слава Чемберлена: исторический урок?
Свое сообщение Николай Томенко завершает прямым историческим сравнением, отмечая, что Дональд Трамп своей встречей с Путиным "ПЕРЕНЯЛ ГРУЗОВУЮ СЛАВУ премьер-министра Британии Невилла Чемберлена, который «умиротворил» Гитлера 1 октября 1938 года в Мюнхене". Это сравнение крайне критическое и, по мнению политика, свидетельствует о том, что Трамп, как и Чемберлен, допустил роковую ошибку, которая будет иметь серьезные последствия для мировой безопасности.