Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске вызвала бурную реакцию в Украине.

Известный политик и общественный деятель Николай Томенко в своем сообщении в Facebook дал чрезвычайно жесткую оценку саммита, сравнив действия Трампа с политикой умиротворения, которую проводил премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен в отношении Гитлера. По словам Томенко, Трамп не достиг своей цели, но помог Путину покончить с его статусом международного изгнанника.

Позор и цинизм: что Трамп отдал Путину?

В своем сообщении Николай Томенко подчеркивает, что саммит на Аляске — это "ПРЕЗДЕЛЬНЫЙ и ЦИНИЧЕСКИЙ случай в ИСТОРИИ человечества". Он считает, что встреча лишь усилила позиции российского диктатора, получившего желаемую легитимизацию на международной арене.

По его словам, в Анкоридже произошло парадоксальное превращение:

«Приехал ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК и МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРОРИСТ, а уехал «ЛИДЕР второго в мире государства».

«Приехал «НЕРУКОПОЖАТЕЛЬНЫЙ», а уехал «КРУТЫЙ».

«Приехал накануне обещанных САНКЦИЙ, а уехал с ТОРГОВЫМИ договоренностями».

Томенко считает, что Трамп подарил Путину возможность вернуться к мировой политике и усилить свой авторитет, значительно подорванный после начала полномасштабного вторжения.

От гения к... кому? Что осталось Трампу?

В то же время, по словам политика, Дональд Трамп сам не достиг поставленных целей. Он приехал на встречу с амбициозными планами, но, как оказалось, уехал ни с чем.

Николай Томенко приводит и своеобразный "отчет" о неудачах Трампа:

«Приехал ГЕНИЕМ ПЕРЕГОВОРОВ, а поехал ДУРНИКОМ/ЛОХОМ».

«Приехал ДОМОВИТЬСЯ об окончании ВОЙНЫ, а уехал без «ПРЕКРАЩЕНИЯ огня».

«Приехал, чтобы заставить пути ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ, а поехал с требованием подписать соглашение Зеленскому…»

Этот контраст, по мнению Томенко, свидетельствует о полном провале дипломатической миссии, что лишь подчеркнуло слабость позиции американского президента.

Грустная слава Чемберлена: исторический урок?

Свое сообщение Николай Томенко завершает прямым историческим сравнением, отмечая, что Дональд Трамп своей встречей с Путиным "ПЕРЕНЯЛ ГРУЗОВУЮ СЛАВУ премьер-министра Британии Невилла Чемберлена, который «умиротворил» Гитлера 1 октября 1938 года в Мюнхене". Это сравнение крайне критическое и, по мнению политика, свидетельствует о том, что Трамп, как и Чемберлен, допустил роковую ошибку, которая будет иметь серьезные последствия для мировой безопасности.