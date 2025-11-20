Эта передача, подписанная 18 ноября с участием заместителя Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Игоря Зубовича, имеет ключевое значение. Цель этого шага — создание инклюзивного реабилитационно-туристического центра для людей, пострадавших в результате войны, с учетом всех требований доступности.
Первый прецедент для украинских Карпат
Передача частного участка в природно-заповедный фонд для природоохранных целей – это первый случай в истории украинских Карпат. Участок площадью 0,62 га был официально передан в собственность Министерства в лице Верховинского национального природного парка.
Заместитель Министра Игорь Зубович принял участие в этом знаковом подписании акта передачи. Этот шаг свидетельствует о высокой социальной ответственности частных владельцев и новых возможностях для развития заповедного дела.
Инклюзивное развитие для пострадавших от войны
Передача земли является частью крупного партнерского проекта, реализуемого совместно с ОО "Лесные инициативы и общество ForestCom", НПП "Верховинский", Global Conservation и Белобережской общиной.
Главная цель присоединения этой земли – продолжение развития эколого-образовательных инициатив Верховинского района, ориентированных на инклюзивность. Проект направлен на создание доступной инфраструктуры для людей, получивших травмы или ранения в результате войны.
То есть, Карпаты становятся не просто туристическим магнитом, но и важным реабилитационным центром для наших защитников и гражданских.
Планы на будущее: "Перкалабские ворота"
На новоприсоединенной территории уже запланировано строительство современной инфраструктуры:
- Будет возведен кемпинговый павильон.
- Появится новый визитный центр для посетителей.
Кроме того, в Верховинском НПП планируют построить большой инклюзивный реабилитационный и туристический хаб, получивший название «Перкалабские ворота». Этот комплекс станет ключевым элементом развития инклюзивного туризма в регионе.