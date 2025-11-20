В украинских Карпатах произошло событие, не имеющее прецедентов: частный участок площадью 0,62 гектара официально перешел в собственность государства и стал частью Верховинского национального природного парка.

Эта передача, подписанная 18 ноября с участием заместителя Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Игоря Зубовича, имеет ключевое значение. Цель этого шага — создание инклюзивного реабилитационно-туристического центра для людей, пострадавших в результате войны, с учетом всех требований доступности.

Первый прецедент для украинских Карпат

Передача частного участка в природно-заповедный фонд для природоохранных целей – это первый случай в истории украинских Карпат. Участок площадью 0,62 га был официально передан в собственность Министерства в лице Верховинского национального природного парка.

Заместитель Министра Игорь Зубович принял участие в этом знаковом подписании акта передачи. Этот шаг свидетельствует о высокой социальной ответственности частных владельцев и новых возможностях для развития заповедного дела.

Инклюзивное развитие для пострадавших от войны

Передача земли является частью крупного партнерского проекта, реализуемого совместно с ОО "Лесные инициативы и общество ForestCom", НПП "Верховинский", Global Conservation и Белобережской общиной.

Главная цель присоединения этой земли – продолжение развития эколого-образовательных инициатив Верховинского района, ориентированных на инклюзивность. Проект направлен на создание доступной инфраструктуры для людей, получивших травмы или ранения в результате войны.