Об этом она рассказала в программе «Свободное медиапространство» .

«У меня есть четкое понимание, что этого дела по Миндичу не должно быть, что НАБУ и САП должны были быть уничтожены еще в июле. И если бы Украина была полностью авторитарным государством, то дела не было бы. Я думаю, что у нас есть демократия, остатки демократии. Мы не можем иметь выборы во время войны. Есть некоторые причины, почему мы не можем этого делать. Объективные причины. Но в Украине есть демократическое общество. И в Украине люди воюют не за маленькую россию, не за малороссию. Они воюют за Украину», – подчеркивает Дарья Каленюк .

Попутно она напоминает, что, когда власти решили уничтожить НАБУ, украинцы вышли на улицу и потребовали отменить решение. И теперь, констатирует гостя программы, когда украинцы сидят без света, потому что Россия ударила по энергетике, они несколько раз подумают, а почему объекты не были защищены.

Вот причина, почему откладываются профессиональные решения, почему не строят защитные сооружения. Это то, что на поверхности. Но у нас еще есть куча других решений, которые разные министерства должны делать и для защиты критической инфраструктуры, и для обороны», – утверждает Дарья Каленюк .

