Об этом он рассказал на своем канале.

Как утверждает эксперт, сейчас очень серьезная ситуация на фронте, самая серьезная, серьезней ее сейчас нет, это называется «враг у ворот», а у нас – коррупционный скандал. По его словам, стоит вопрос о существовании государства Украины, если и дальше ничего делаться не будет, и речь идет не о 20% оккупированной территории, а о большем, в частности, о доступе к морю, потому что иначе это будет просто обрубок и совершенно другая ситуация на поле боя.

«Теперь привожу пример. 2023 год, российская федерация, вооруженные силы, Пригожин. У нас контрнаступление, мы его ведем, мы подготовились, а у них – бунт. Враг у ворот, а они бунтуют. Бунт. Это то же самое. Враг у ворот, а у нас сейчас вот это все. Я еще раз повторяю, что ничего просто так не бывает. И НАБУ в суде именно в это время что-то читает, цитирует, кто к кому ходил ночью с ключами», – объясняет Олег Стариков.

Когда то, утверждает эксперт, западное общество спросит у своих лидеров, почему они знали, какие коррупционные скандалы происходят в Украине, но ничего не предприняли, не было соответствующих решений, заявлений. И вот те, констатирует он, кто не принял никаких решений, будут нести политическую ответственность, в частности, когда начнутся выборы.

«Это у нас демократия молодая, а там ведь демократии по 1000 лет. Там демократии 1000 лет! Короли британские и кого только не было», – подчеркивает Олег Стариков.

