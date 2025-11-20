Несмотря на закрытое небо и войну, украинское самолетостроение остается одним из самых больших доноров госбюджета: каждая гривна налоговых льгот возвращается государству в 2,5–3-кратном размере. Отрасль не только генерирует миллиарды поступлений, но и содержит десятки тысяч рабочих мест и критические оборонные технологии, поэтому государству необходимо вернуть налоговые преференции для отрасли.





Украинская авиация уже четвертый год живет в реальности "закрытого" неба. Новая реальность, которая началась 24 февраля 2022 года, в один день обнулила бизнес-модели авиационных предприятий. Учитывая ситуацию, легко сделать эмоциональный вывод, что авиационная отрасль в Украине временно перестала работать, а значит, и платить налоги. Однако авиация продолжает наполнять бюджет и "держать удар", несмотря на отсутствие поддержки от государства. Что необходимо сделать, чтобы простимулировать рост отрасли, пишет УНН .

Налоговые поступления от авиационной отрасли

Авиационная отрасль Украины - ощутимый налогоплательщик в госбюджет. По данным Аэрокосмической ассоциации Украины, только четыре ведущих предприятия самолетостроения (АО "Мотор Сич", "Антонов", "Ивченко-Прогресс", "ФЭД") за 2017-2023 годы перечислили в бюджет 22,91 млрд грн налогов. Львиная доля этой суммы формировалась именно в довоенные годы, когда производство работало без ракетных ударов, релокаций и вынужденных остановок.

Уже в 2017 году отрасль обеспечивала 1,63 млрд грн налоговых поступлений, а к 2020-му объемы уплаченных налогов выросли до 3,16 млрд грн, то есть почти вдвое - отмечают в Аэрокосмической ассоциации Украины.

Однако подчеркивают, что 2021 год стал пиковым по производственной динамике перед закрытием неба: предприятия авиастроения нарастили объемы производства на 30% по сравнению с предыдущим годом. А средняя заработная плата на этих предприятиях выросла в среднем на 28%.

В самой Ассоциации резюмируют, что до 24 февраля 2022 года авиационная отрасль уже входила в круг "больших налогоплательщиков" – тех, кто дает бюджету не сотни миллионов, а миллиарды гривен ежегодно, и делает это системно, а не разово.

Налоговые льготы и эффективность государственной поддержки авиастроения

Налоговую стабильность отрасли обеспечивали не столько авиаперевозки, сколько само авиастроение. Этот сегмент имел высокий уровень развития, соответственно и финансовую отдачу, благодаря так называемой "форе" от государства.

Ведь до декабря 2024 авиационная отрасль имела налоговые преференции от государства, которые стимулировали ее развитие. За 2017-2023 годы общий объем налоговых преференций для четырех ключевых предприятий составил 9,33 млрд грн. В частности, это – освобождение от налога на прибыль от авиастроения, НДС по нулевой ставке на продажу продукции, освобождение от НДС при импорте оборудования и компонентов, освобождение от ввозной пошлины и освобождение от земельного налога.

Благодаря этому предприятие "Мотор Сич" за 2017-2023 годы получило налоговые льготы от государства на 4,38 млрд грн, а уплатило в бюджет за эти годы 10,24 млрд грн налогов. То есть каждая гривна льгот вернулась государству в более чем двойном размере.

То же самое демонстрирует и "Антонов". За этот же период предприятие воспользовалось налоговыми льготами на 3,47 млрд грн, в то же время перечислив 9,30 млрд грн налогов. Это почти 2,7 грн. налоговых поступлений на каждую гривну государственной поддержки.

При этом в Аэрокосмической ассоциации Украины объясняют, что средства, которые предприятия могли аккумулировать, благодаря налоговым преференциям не "съедались", а направлялись на развитие. До 60% освобожденных от налогообложения ресурсов предприятия вкладывали в модернизацию производства, еще до 20% – в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 10% – в обучении и повышении квалификации работников. В денежном измерении, например, "Мотор Сич" реинвестировала в развитие предприятия за 7 лет налоговых льгот свыше 8 млрд грн, а "Антонов" за тот же период 3,76 млрд грн. Поэтому себестоимость авиационной продукции удалось снизить на 15–20%, а энергоемкость производства на 25–30%.

Влияет развитие авиационной отрасли и на смежные сферы. Каждый доллар, вложенный в отрасль, создает до четырех долларов эффект в смежных секторах – от металлургии и электроники до химической промышленности. Одно рабочее место в авиапроме обеспечивает до десяти рабочих мест в связанных отраслях. Это объясняет, почему даже в кризисных условиях предприятия сохранили около 40 тысяч высококвалифицированных работников, а с 2017 по 2023 годы создали более 3 тысяч новых рабочих мест.