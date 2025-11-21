Депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности" Людмила Ковалевская сообщила о принятии важного решения, которое значительно ускорит ликвидацию последствий российских атак в столице.

По ее словам, процедура согласования решений, касающихся восстановления жилья, сократилась с 60 до 7 дней . Теперь вместо полутора месяцев ожидания помощи пострадавшие киевляне смогут получить ее в течение недели. Кроме того, власти работают над "дорожной картой" восстановления, чтобы обеспечить полную прозрачность процесса.

Удар по бюрократии

Людмила Ковалевская отметила, что главным препятствием для скорейшего восстановления была чрезмерная бюрократия и затянутые сроки согласования. Этот вопрос наконец-то был решен.

"Сегодня мы сделали еще один важный шаг – решения, касающиеся ликвидации последствий российских атак, больше не будут застревать в бесконечных процедурах."

Важнейшее сокращение касается времени ожидания:

"Вместо 60 дней — 7. Не полтора месяца ожидания, а неделя работы. Это реальное сокращение времени, которое для пострадавших людей всегда критически важно."

Это решение должно мгновенно повлиять на скорость начала ремонтных и восстановительных работ в поврежденных домах.

Четкая "дорожная карта" для пострадавших

Отдельным вопросом обсуждалось создание четкого плана действий для потерявших или чье жилье было повреждено. По словам депутата, теперь стоит задача убрать задержки повсюду, где это возможно, и обеспечить прозрачное информирование.

"Дали четкую задачу — убрать задержки повсюду, где это возможно, и прозрачно объяснить общине, как именно будет происходить восстановление."

Люди должны получить исчерпывающую информацию, чтобы планировать свою жизнь после трагедии:

"Люди должны понимать, на что рассчитывать: какие этапы их ждут, когда они смогут вернуться домой, как получить помощь и в какие сроки будут выполнены работы".

Ясность вместо обещаний

Ковалевская подытожила, что для людей, переживших потерю жилья, важнее не пустые слова, а реальные механизмы действий. Новые правила направлены именно на это.

"Когда твое жилье уничтожено, самое важное - не красивые обещания, а четкое понимание, что будет дальше. Именно на это и делаем - даем людям ясность и реальные действия."