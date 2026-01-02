За останній місяць ворог недорахувався понад дві сотні БпЛА, сотні одиниць ворожого особового складу, а також сотні одиниць укриттів.

Про це розповідається на сторінці Центру у Телеграмі .

Протягом жовтня 2025 року силами спецназівців ЦСП "ОМЕГА" було знищено:

– 109 од. особового складу

- 2 од. бронетехніки

- 6 одиниць автотехніків

- 2 од. мото- та -квадроциклів

- 229 з БПЛА

- 1 од. техзабезпечення

42 ворожих укриття

Також протягом жовтня силами спецназівців ЦСП "ОМЕГА" вражено:

- 88 од. особового складу

- 3 од. бронетехніки

- 3 одиниці автотехніків

- 2 од. артилерії

- 2 од. мото- та квадроциклів

- 3 із БПЛА

- 421 ворожих укриттів

Також ЦСП "Омега" пропонує приєднуватися за програмою " Договор 18-24 ". Що вказує такі переваги укладання договору:

- 1 рік військової служби

– 1 мільйон гривень (200 тисяч під час підписання контракту, ще

800 тисяч – двома частинами протягом дії контракту)

– право виїзду за кордон після 1 року служби

- 0% іпотека

- відстрочка від мобілізації на рік після закінчення контракту

- До 140 тисяч додаткових виплат - компенсація житла протягом служби

– медичне забезпечення – пільги на навчання, комунальні послуги та проїзд

Заповняй заявку на сайті ( https://omegasof.army ) або за телефоном рекрутингового центру (066-000-3073). Ставай професіоналом!

Зокрема, благодійний фонд «ОМЕГА-ДІМ» створено для всебічного забезпечення підрозділів Центру спеціального призначення «ОМЕГА». У військовому напрямку забезпечується купівля БПЛА та систем РЕБ, якісного такмеда, автомобілів генераторів, радіостанцій тощо.

Крім того, здійснюється забезпечення соціального спрямування - оплата шкіл та садів для дітей загиблих бійців "Омегі", соціальні та культурні проекти для дітей, забезпечення житлом для військовослужбовців із бойових груп та для сімей загиблих бійців "Омегі".

Підтримати "ОМЕГУ" за посиланням можна тут: https://send.monobank.ua/jar/3RBDhEHWxW