Сьогодні, через 25 років, громадський діяч вирішив відродити цю традицію, щоб показати разючу прірву між тими, хто тримає фронт і тими, хто «дерибанить» бюджет під час війни.

Справжні герої та бюджетні циніки

Для Томенка відповідь на запитання, хто є «Людиною року», очевидна. Це не політики в костюмах, а «наша рідна Україна, що воює: воїни ЗСУ, рятувальники, медики, волонтери і всі, хто працює на перемогу».

У номінації «Циніки року» опинилися ті, хто ухвалював бюджет на 2026 рік. Поки виплати військовим залишилися на старому рівні, витрати на утримання одного нардепа зросли вдвічі.

У бюджеті-2026 не знайшли коштів для виплат військовим, проте знайшли для себе. Тепер утримання одного депутата коштуватиме майже 200 тисяч на місяць. Додайте сюди мільйони на партійну рекламу вождів і картина олією», — обурюється Томенко.

«Негідники» із наглядових рад та «мародери» у судах

Окремо дісталося членам наглядових рад державних компаній, які роками отримують мільйони, не приносячи жодної користі державі. «Лідером» тут названо Тимофія Мілованова, який, за словами політика, «мужньо» залишив раду «Енергоатому» за лічені години до його офіційного розпуску.

Але найгучніше звання «Мародери року» отримали прокурори та судді, які під час війни «намалювали» собі інвалідність для космічних пенсій.

«Вони відсудили собі пенсії по 150-240 тисяч гривень, бо їм, чи бачите, "належить". Це при тому, що під час воєнного стану максимум для звичайних людей — понад 23 тисячі», — нагадує громадський діяч.

Географічний "сюрприз" від Трампа

Не обійшлося і без міжнародного гумору із гірким присмаком. Спеціальну номінацію "Географ року" Томенко присудив Дональду Трампу. Політика шокували знання президента США, який примудрився «повоювати» Албанію з Азербайджаном і назвав наш Крим «шматком землі, що омивається чотирма океанами».

Замість підсумків – «Партія Мамони»

Микола Томенко констатує: у країні фактично сформувався режим, де головною ідеологією є нажива.

«В Україні функціонує політичний режим, де керівною силою є партія Мамони з гаслом: красти та брехати 24/7. Але любити країну потрібно не до глибини душі, а до глибини власної кишені», - підсумував він.

Незважаючи на весь скепсис із приводу політичної еліти, Томенко закликав продовжувати працювати заради «Рідної країни», адже справжня Україна — ті, хто сьогодні в окопах, а не схемах.