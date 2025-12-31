На цьому вони наголосили під час круглого столу в Оболонській районній партійній організації ВО «Батьківщина».

«Нам і так складно через війну. Бізнес сплачує податки, утримує робітників, покриває оренду. Світло забезпечуємо самотужки — купуємо генератори, пальне, організовуємо опалення. Усі витрати лягають на підприємця і потребують значних вкладень» , — зазначила Тетяна, власниця бізнесу.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко розкритикувала ідею влади запровадити ПДВ для ФОП, які мають річний дохід 1 мільйон гривень.

У «Батьківщині» вважають – щоб забезпечити ЗСУ всім необхідним, потрібна потужна економіка, основою якої є добре розвинений середній клас.

З перших днів повномасштабної війни малі підприємці підтримують і громадянських, і військових. Якщо в цей час ще й завантажити їхній ПДВ — вони просто закриються. Малий бізнес слід підтримувати, а не тиснути на нього — адже його виживання безпосередньо пов'язане зі стійкістю держави» , - наголосив голова Київської міської парторганізації ВО «Батьківщина» Валерій Дубіль .

«Є ФОПи, які працюють з невеликими обсягами чи недорогим товаром. У разі підвищення податків ціна зросте, продукцію не купуватимуть, бізнес закриється» , - наголосив голова Оболонської РПУ Володимир Старовойт .

Учасники круглого столу наголосили на необхідності ухвалення законопроекту №14295, який раніше зареєструвала «Батьківщина» та вводить мораторій на підняття податків для ФОП. А також написали колективне звернення до Верховної Ради із закликом підтримати законопроект і не допустити ухвалення норм, які зобов'язують ФОП платити ПДВ.

«Нам треба об'єднуватися та виступати проти підвищення податків. Тільки разом зможемо відстояти свої права» , - додала керівниця приймальні Оболонської РПО Ольга Старовойт .