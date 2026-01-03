Народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко виступив проти звільнення Василя Малюка з посади очільника СБУ, наголосивши, що станом на зараз йому немає альтернативи.

Про це він написав у соцмережі фейсбук.

"Спостерігаємо масоване кадрове перезавантаження. Когось звільняють, когось перепризначають. Логіка частини рішень поки неочевидна. І в цьому пориві головне — не зламати ключові напрями роботи та не нівелювати досягнення інституцій. До прикладу, за інформацією з моїх джерел, президент розглядає звільнення Голови СБУ Василя Малюка. На мою думку, з таким рішенням поспішати не варто", - вважає депутат.

Костенко зазначив, що за керівництва Малюка СБУ суттєво наростила спроможності як спецслужба - щодня проводяться системні, складні й часто зухвалі операції. Крім того, СБУ ефективно ловить шпигунів, викриває агентурні мережі та послідовно протидіє спецслужбам ворога.

"Станом на зараз альтернативи Василю Малюку на посаді Голови СБУ я не бачу. Його звільнення підтримувати не буду. Зміна керівництва в СБУ — як мінімум не на часі", - підсумував нардеп.