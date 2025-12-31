Замість сухих цифр реальні справи: від 12 тисяч книг для фронту до виграного суду до ЄСПЛ, гроші з якого пішли на потреби ЗСУ.

Світоглядна броня для воїнів та студентів

Одним із головних напрямків роботи стала боротьба за українську ідентичність. Томенко проїхав із лекціями та презентаціями «Україна, якою ми пишаємося» чи не по всій країні — від Києва до Ізмаїла. Особлива увага була приділена захисникам.

«Ми видали та передали до військових підрозділів, центрів рекрутингу та госпіталі 12 тисяч екземплярів книги "Воюючий Шевченко". Це не просто література, це світоглядна зброя для нашого воїна», – розповідає Томенко.

Крім того, команда допомагала повертати у власність заповідників пам'ятники, які раніше незаконно контролювали церква московського патріархату.

Волонтерство: від солодощів до «ковдр життя»

Команда не стояла осторонь і суто практичної допомоги. Спільно з партнерами вони:

Привезли 1,5 тонни маскувальних сіток на Херсонщину.

Передали військовим 50 спеціальних тепломасивних ковдр, які бійців роблять «невидимими» для тепловізорів.

Організували свято для 2000 дітей наших героїв – спецназівців «Омеги» та херсонських рятувальників.

Культурний десант: 7 чудес та книги для деокупованих міст

Незважаючи на війну, команда продовжує проект "7 чудес України". Цього року вони не лише проводили заходи у Софії Київській чи Качанівці, а й допомагали комплектувати бібліотеки у Харківській та Херсонській області новими українськими книгами.

Для Канівського заповідника, наприклад, виготовили та передали спеціальні лави Успенського собору, де колись прощалися з Тарасом Шевченком.

Судовий прецедент та іспит на щирість

Мабуть найгучнішою подією року став виграш Миколи Томенка в Європейському суді з прав людини у справі про незаконне позбавлення депутатського мандата. Але замість того, щоб залишити собі компенсацію, політик передав усі кошти волонтерам.

«Йдеться не лише про судовий прецедент. Гроші, отримані як компенсація, я передав на наші волонтерські проекти для ЗСУ. Тому що любити Україну слід не лише до глибини душі, а й до глибини власної кишені!» – наголосив діяч.

Завершуючи звіт, Томенко зазначив, що щоденна робота над статтями та консультаціями продовжується, адже головна мета очистити країну від залишків «російського світу» та перемогти.