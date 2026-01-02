Сьогодні, коли кожен голос має значення, українські діти доводять: їхнє слово це теж сила.

Всеукраїнський літературний конкурс «Творчі канікули» вже давно не є просто «шкільним змаганням». Це справжня лабораторія смислів, де народжується майбутнє нашої культури. За дев'ять років існування проект об'єднав тисячі юних авторів, давши їм зрозуміти головне: їхні думки важливі, а їх талант — своєчасно.

Команда, що дає крила: хто стоїть за ініціативою

Будь-яка велика справа тримається на людях, які вірять у неї всупереч обставинам. Вже дев'ять років поспіль «Творчі канікули» мають надійне плече підтримки. Це не просто меценати, а справжні однодумці, котрі розуміють: інвестувати у дитячу творчість — інвестувати у виживання нації.

Незмінними партнерами конкурсу залишаються Микола Томенко, засновник фонду Рідна країна та Олександр Федоренко, голова Муніципальної ліги Києва. Завдяки їхній участі діти отримують не просто грамоти, а змістовні подарунки та визнання, яке стає для них першим серйозним кроком у доросле літературне життя. Конкурс став результатом злагодженої роботи Національної бібліотеки України для дітей, Спілки письменників та професійних літераторів.





Географія натхнення: від маленького села до зарубіжжя

Світ змінюється, і формат конкурсу йде в ногу з часом. Оскільки подати роботу можна в електронному вигляді, до проекту долучаються діти з усіх куточків України: від галасливих мегаполісів до найменших громад, де, можливо, немає книгарні, але є велике бажання писати.

Важливо, що «Творчі канікули» стали ниткою, що пов'язує з будинком тих дітей, які через війну опинилися за кордоном. Для них це можливість не втрачати зв'язку з рідною мовою, висловити свій біль чи надію та відчути себе частиною великого українського суспільства, де б вони не були.

Шлях у 15 тисяч історій

Цифри вражають: за роки існування конкурсу понад 15 тисяч дітей спробували себе у ролі письменників. Хтось писав про подорожі, хтось про майбутнє, а хтось про сьогоднішні тривоги. Вікові категорії від 11 до 18 років охоплюють найважливіший період формування особистості, коли підлітки шукають відповіді на складні питання. Для багатьох із них участь у конкурсі стала моментом істини. Це той випадок, коли дитина вперше чує: «Твій текст чудовий». Таке визнання допомагає впоратися із сумнівами та продовжувати писати, формуючи нове покоління української інтелігенції.

Сьогодні українське слово – це спосіб самовираження та діалогу зі світом. Творчі канікули створюють простір, де дитячий голос звучить упевнено, вільно та без цензури. Тут виховується непросто вміння складати слова пропозицію, а здатність думати, аналізувати і створювати власні світи.

Кожен учасник конкурсу – це вже переможець, бо він обрав творчість замість байдужості. І саме з таких щирих дитячих текстів згодом виростають великі романи, які читатимуть увесь світ.