В столице Украины вводится уникальная система распределенной когенерации, аналогов которой нет ни в одной стране мира.

В частности, до конца этого года в Киеве заработают 6 новых мини-ТЭЦ (теплоэлектроцентралей), еще одна – в начале следующего. Это поможет городу снабжать критические объекты инфраструктуры и жилые дома электроэнергией и теплом в условиях аварийных отключений. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

«Продолжаем внедрять модель распределенной когенерации. Мы говорим о более маневренной и гибкой системе мини-ТЭЦ. Это небольшие по сравнению с существующими нашими гигантами объекты когенерации, одновременно производящие электрическую и тепловую энергию. В нашем случае распределенность этих мини-ТЭЦ в разных районах – одно из их ключевых преимуществ. Ведь они значительно усложняют цель врага, пытающегося максимально повредить нашу энергосистему», – рассказал Виталий Кличко.

Он отметил, что строительство новых ТЭЦ также предполагает создание защитных сооружений 2-го уровня.

«Строительство новых ТЭЦ включает в себя создание защитных сооружений 2-го уровня. Отмечу, что возведение такой категории защиты возможно как раз в случае объектов распределенной когенерации, учитывая их меньший размер и мощность», - отметил мэр Киева.

Также он сообщил, что 85% столичных школ и детсадов обеспечены альтернативными системами питания. Кроме того, Киев продолжает закупать генераторы для учебных заведений.

«500 школ и детских садов оборудованы генераторами и резервным питанием. И мы закупаем новые. Сразу замечу, что генераторы – это не единственный, а только один из источников альтернативного питания в школах и садах. В учебных заведениях Киева внедряем гибридную систему резервного электроснабжения. Она объединяет автономную генерацию, накопительные системы и элементы возобновляемой энергетики для оптимизации энергопотребления», – подчеркнул Виталий Кличко.

В частности, в нескольких учебных заведениях уже установлены небольшие солнечные электростанции (СЭС) с ограниченной мощностью. Эти системы интегрируются с накопителями заряда для поддержания базовых потребностей (освещение, связь).

Ранее Виталий Кличко сообщал, что уже нынешней зимой установка когенерационных установок позволит Киеву производить дополнительно около 100 мВт электроэнергии для бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры.