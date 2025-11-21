20 ноября, во Всемирный день ребенка, Национальная библиотека Украины для детей превратилась в настоящую страну фантазии, устроив яркий праздник – Сказочную Переберию.

В залах библиотеки царила атмосфера чуда, наполненная принцессами, Гарри Поттерами, Миньонами и другими сказочными персонажами. Генеральный директор Алла Гордиенко подчеркнула, как важно дарить праздник "детям войны", чье детство "невероятно сильное". Среди почетных гостей были первый заместитель министра культуры Галина Григоренко, митрополит Александр Драбинко и основатель фонда "Родная страна" Николай Томенко. Кульминацией стало награждение партнеров памятными медалями и чествование талантливых детей – победителей Всеукраинских творческих конкурсов.

Магия иллюзий и пузырей: библиотека превратилась в сказку

Национальная библиотека Украины отметила День защиты детей в Украине и Всемирный день ребенка масштабно и необычно. Гости — дети и взрослые — пришли в костюмах любимых героев: как всегда, больше всего было Гарри Поттеров, а также Белоснежка, Миньоны, Пан Коцкий и другие.

Праздник начался с неожиданности, которая очаровала всех:

Друг библиотеки Алена из ивент-агентства устроила веселый пузырчатый перформанс. Воздух вокруг мерцал радужными шарами, которые "подпрыгивали, лопались, смеялись и создавали атмосферу настоящего чуда."

Счастливые эмоции подарили и артисты, демонстрировавшие свое умение без слов:

"Артисты пантомимы изображали целые истории; клоун даровал искренний смех и озорные шутки; а иллюзионист удивлял фокусами. Их выступление стало отдельной незабываемой сказкой в ​​нашей Сказочной Переберии."

Обращение к "детям войны" и слова поддержки

Торжества открыла хозяйка праздника, генеральный директор Национальной библиотеки Украины для детей Алла Гордиенко. Она отметила важность таких событий именно сейчас:

"Украинские дети — это дети войны. Глядя на вас, я еще раз понимаю: украинское детство невероятно сильно. Оно растет рядом с тревогами, но сохраняет смех, жажду нового и способность видеть чудо там, где другие видят только будни."

Со словами поддержки к собравшимся обратились и почетные гости:

Галина Григоренко, первый заместитель министра культуры и информационной политики Украины.

Митрополит Александр Драбинко, архиерей православной церкви Украины.

Николай Томенко, основатель фонда "Родная страна".

Награды для друзей и победители конкурсов

Одной из самых трогательных частей события стало чествование партнеров библиотеки. За преданность добрым делам и поддержку детских инициатив они получили памятные медали «Ради ребенка работаем и творим».

Среди награжденных:

Николай Томенко (фонд "Родная страна").

Николай Чиханцов (ОО «Союз предпринимателей теле и киноиндустрии»).

Леонид Соколов (Благотворительный фонд "Сердце к сердцу").

Александр Федоренко (ОО "Муниципальная лига Киева").

Важнейшим событием стало награждение победителей Всеукраинских конкурсов, в частности "Символика Украины: изучаем, уважаем, творим". В библиотеку приехали 11 талантливых детей из разных регионов, чьи рисунки и работы, по словам организаторов, являются "голосом ребенка, его взглядом на Украину, мечту, силу и любовь к Родине".

Финальный танец и общая мечта

Библиотекари, которые сами превратились в сказочных персонажей, создали особую атмосферу праздника. Завершилось событие общим праздничным дефиле и большим танцем – КРУГОМ ПЕРЕБЕРИИ, к которому привлекли всех присутствующих.

Свои выступления подарили также детские коллективы, в частности вокальный ансамбль «Радуги» (руководитель Светлана Казнодий) и Народный художественный коллектив «Рассвет» (хормейстер Татьяна Нехотяева и художественный руководитель Галина Гринчук).

Событие стало настоящим пространством, объединяющим всех, кто верит в силу детства и мечтает о мире: "Пусть каждый ребенок растет в стране мира, добра и любви. Пусть мечты наших детей сбываются, а их сердца всегда светятся счастьем!".