24–25 грудня команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» на чолі з головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету ВР з питань здоров'я нації Валерієм Дубілем та співзасновником фонду Вітою Присяжнюк, за підтримки партнера Анатолія Шкрібляка, здійснила.

Це вже 369 і 370 місії фонду на фронт з початку повномасштабного вторгнення. Допомога було доставлено на запорізький та харківський напрями, де тривають одні з найскладніших бойових дій.

Військовим передали сучасні засоби зв'язку, енергозабезпечення та медичне обладнання. Захисники отримали системи радіоелектронної боротьби з імерсійним охолодженням та широким діапазоном частот, апарати для серцево-легеневої реанімації Easy Pulse, генератори, потужні зарядні станції та Starlink для піхоти та пунктів керування.

Допомога отримали 142-а окрема механізована бригада, 46-а окрема аеромобільна Подільська бригада, 37-а окрема бригада морської піхоти (артилерійський підрозділ та 1-й батальйон морської піхоти), 72-а окрема механізована бригада. у Дніпропетровській області, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка, Командування об'єднаних сил Збройних Сил України та 116 окрема механізована бригада.

За словами Валерія Дубіля, підтримка фронту є щоденним завданням команди фонду: «Боєць на передовій має думати про виконання завдання, а не про те, де взяти зв'язок, харчування чи медичне обладнання. Хто не воює, той має допомагати тим, хто захищає Україну. Саме тому ми продовжуємо наші місії і робитимемо це стільки, скільки потрібно».

На фронті щодня відбувається близько 200 бойових зіткнень. Запорізька та Харківська області залишаються одними з найгарячіших напрямків, саме туди і була доставлена ​​допомога від фонду Надія. Цю гуманітарну місію підтримали партнери – сім'я Герег та компанія «Епіцентр», Святослав Нечипоренко та EDG-Group, Антон Бахур, Роман Хохлов, Анатолій Шкрібляк, Іван Клевакін, Олександр Гармаш, Костянтин Круглов, Михайло Іоффе, Андрій Здесенко.

Загалом від початку повномасштабної війни команда фонду «Надія» здійснила 370 виїздів на передову. Допомога регулярно отримують підрозділи, які тримають оборону на Сумському, Донецькому, Харківському, Херсонському, Чернігівському та Запорізькому напрямках.