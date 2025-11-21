Это подразделения, воюющие в самых горячих точках, от ежедневно страдающих от обстрелов северных районов Сумщины до городов Донетчины, где бойцы Государственной пограничной службы вместе с другими подразделениями Сил обороны сдерживают наступление врага и проводят штурмовые операции.

Именно к этим подразделениям Государственной пограничной службы Украины, возглавляемой генерал-полковником Сергеем Дейнеком, Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» вместе с председателем наблюдательного совета фонда, первым заместителем председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерием Дубилем, соучредителем фонда Витой Присяжнюк. В него вошли современные системы радиоэлектронной борьбы в формате рюкзаков, мощные зарядные станции и генераторы, комплекты спутниковой связи Starlink, а также тактические ноши для быстрой эвакуации раненых.

Также представили бронемобиль Inguar-3 с модульной бронекапсульной конструкцией, которую можно быстро адаптировать под десантный автомобиль, пикап или платформу для более тяжелого вооружения.

«Враг продолжает безжалостно атаковать Украину почти каждую ночь. Ракеты и дроны летят по разным городам, и, к сожалению, все чаще мы слышим новости о погибших и раненых. Каждый такой обстрел еще раз показывает, с каким абсолютным злом мы боремся и как важно поддерживать наших ребят, которые сдерживают это зло на передовой. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы усиливать наших защитников, чтобы мир в Украине наступил как можно скорее», - подчеркнул Валерий Дубиль.

Для пограничников, работающих в условиях постоянных артобстрелов, атак дронов и диверсионных групп, техника такого уровня очень нужна. Системы РЭБ позволяют сбивать прицел вражеским FPV-дронам, Starlink обеспечивает устойчивую связь, зарядные станции и генераторы позволяют держать средства связи и наблюдения в строю, а тактические ноши спасают минуты во время эвакуации раненых. Для подразделений, подобных штурмовой бригаде «Стальная граница» ГПСУ, которая воюет на передовой и защищает приграничные районы, это вопрос эффективности всего звена обороны и сохранения жизней защитников.

За время полномасштабной войны Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» осуществил более 360 миссий на фронт, передав защитникам тысячи единиц критически важной техники – от систем радиоэлектронной борьбы и Starlink до дронов, генераторов, зарядных станций и специализированного транспорта. Это системная поддержка, которая каждый день спасает жизнь наших бойцов и усиливает обороноспособность Украины.