Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко заявил, что принимать в Украине закон о множественном гражданстве без решения КСУ и референдума – это легализация коррупции.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Хочу напомнить, что одной из идей-фикс президента, когда он пришел к власти, стало принятие множественного гражданства. И, конечно, большинство экспертов и я как человек, занимающийся историей Конституции, конституционным правом апеллировали к преступности и неконституционности такого решения. Не нужно быть членом Конституционного суда, чтобы сказать, что Статья 4 Конституции прямо определяет принцип единого гражданства», – отмечает Николай Томенко.

А если возникает соблазн изменить что-то в Конституции, подчеркивает он, то нужно обратиться в Конституционный суд и получить толкование, ведь речь идет о подрыве базовой статьи по идеологии государства, которую можно изменить только через референдум, здесь 300 голосов мало.

Политик напоминает, что в Литве во время евроинтеграционных процессов тоже возникла идея узаконить множественное гражданство, а у них такая же норма прямого действия в Конституции, как у нас. Только вот, рассказывает он, литовцы дождались решения Конституционного суда, вопросов нет, но нужен референдум, власть его провела дважды и дважды он провалился, то есть общество выступает против, и это был правильный европейский путь. А у нас же, констатирует политик, власть пошла другим путем: заключения Конституционного суда нет, референдум во время войны невозможен, поэтому голосуем.

«Фактически принятие этого закона дает возможность в Украине нацарить и убежать, и это четко легализует. Смотрите, там имущество, там защита этой страны, там деньги, там Пенсионные фонды, в которые они вкладывались, там семьи и т.д. Там все очень нормально», – заключает Николай Томенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что, если путин решится пойти на НАТО, его конец будет ближе.

Также Politeka писала о том, что Кинах оценил, станет ли Украина после войны такой же индустриальной, как Германия.