Сегодня на Аллее Героев Небесной Сотни состоялось чествование памяти украинцев, отдавших свою жизнь за достоинство и свободу во время Революции Достоинства. К мероприятию приняли участие мэр Киева Виталий Кличко, руководитель Волонтерского штаба «Украинская команда» Артур Палатный, команда «УДАР» и волонтеры.



Палатный в своем сообщении в Facebook написал , что каждый, кто стоял на Майдане и не отступил перед опасностью, навсегда останется в памяти украинцев. По его словам, смелость, преданность и мужество Героев Небесной Сотни продолжают вдохновлять общество и сегодня.



«Они показали, что борьба за правду и права человека достойна любых рисков. Борьба продолжается и сейчас, но наша решительность так же непоколебима, как и тогда», — сказал Палатный.



Участники мероприятия возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.