Представители ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» - Президент Григол Катамадзе и Вице-президент Иосиф Бучинский приняли участие в Конференции «Сотрудничество БЭБ и добросовестного бизнеса – залог эффективного противодействия экономическим преступлениям»

15 августа 2025 года в Киеве состоялась Конференция «Сотрудничество БЭБ и добросовестного бизнеса – залог эффективного противодействия экономическим преступлениям».

От ВОО АППУ в мероприятии приняли участие Президент Григол Катамадзе и Вице-президент Иосиф Бучинский.

Также участниками дискуссии были:

Александр Цивинский, Директор Бюро экономической безопасности;

Роман Ващук , Бизнес омбудсмен Украины и представители ведущих бизнес ассоциаций.

Модератором мероприятия выступил Олег Гетьман , координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы.

В начале мероприятия Александр Цивинский поздравил присутствующих и отметил, что подобные встречи с бизнесом необходимо проводить и дальше, но целесообразно, чтобы они имели секторальный характер коммуникаций с представителями определенной отрасли экономики, но главное, по его мнению, будет происходить по результатам таких встреч, насколько эффективно будут решаться вопросы, поднятые на таких встречах. Как отметил Директор Бюро экономической безопасности, главным вопросом сегодняшнего дня является переаттестация работников Бюро, обновление его команды для достижения максимальной транспарентности этого правоохранительного органа, ведь взаимодействие с партнерами должно происходить с соблюдением этики и выполнения обещаний.

Роман Ващук в начале своего выступления отметил: «Я настроен положительно по отношению к будущему БЭБ, однако к его прошлому отношусь критически, ведь Бюро не выполнило возложенных на него надежд, как Президентом Украины, так и обществом». По мнению Бизнес омбудсмена Украины, БЭБ стало повторной версией налоговой милиции, работающей с минусовым бюджетом, аргументируя следующими цифрами: при бюджете органа в 1,9 млрд. грн, поступления в бюджет составили всего 846 млн. гривен. То есть необходима стратегия перебалансирования бюджета с фокусом на решение более глобальных проблем, а не «разбазаривать» ресурс на «мелкие» проверки.

Комментируя выступление Романа Ващука, Александр Цивинский отметил, что будет обновлен штат аналитических подразделений Бюро, в частности, будет изменена его философия. То есть усилия БЭБ будут направлены туда, где есть самые большие проблемы, с учетом информации от всех исполнительных органов. БЭБ самостоятельный субъект, который будет выбирать кого проверять. Директор БЭБ пригласил бизнес подаваться на конкурсы, они будут объективны. Ключевым является выравнивание условий ведения бизнеса. Быть честным бизнесменом должно стать выгодно. Эффективность, законность, понятность, здравый смысл. Александр Цивинский попросил фиксировать факты вымогательства взяток.

Григол Катамадзе в начале выступления поздравил Александра Цивинского с избранием и назначением на одну из ответственных в страны должностей: «Сегодня, пройдя этот сложный экзамен, у Вас есть огромная общественная поддержка, а также поддержка бизнес-сообщества и наших западных партнеров. Это одновременно и ответственность, и огромный шанс, которым я надеюсь, Вы достойно воспользуетесь. Искренне желаю Вам успешной и плодотворной деятельности. Президент ВОО АППУ Григол Катамадзе отметил: «Для того чтобы деятельность Бюро Экономической Безопасности стала успешной, мы хотели бы продемонстрировать Вам состояние экономики, а еще точнее - состояние теневой экономики в стране. Наши коллеги и партнеры аналитических центров с 2020 года проводят анализ влияния теневой экономики на состояние наполнения бюджета Украины. На презентации, которую я представляю вниманию присутствующих, можно увидеть сравнительный анализ того, как влияют теневые схемы на поступления в бюджет страны. Несмотря на то, что этот анализ за 2023 год, откровенно говоря, не уверен, что что-то изменилось с тех пор – разве что статистика. Не буду останавливаться на деталях и сразу перейду к главному: чтобы уничтожить эту тень нужна эффективная деятельность Бюро экономической безопасности как важного правоохранительного института в стране. Для оценки эффективности работы Бюро, большое бизнес сообщество, и здесь есть консенсус, подготовила Базовые показатели эффективности деятельности БЭБ, в частности, обратите ваше внимание на следующие:

Соотношение производств, начатых по ст.212 УК (уклонение от уплаты налогов в т.ч. по ч.3 ст212 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) к количеству таких производств, направленных в суд с обвинительным приговором и к количеству обвинительных приговоров, ч2.4). (в связи с уплатой доначисленных налогов обязательств).

Средняя продолжительность досудебных расследований в уголовных производствах, отдельно доля ДР, продолжающихся более 18 месяцев (ст.219 УПК РФ).

Количество жалоб бизнеса (в бизнес омбудсмена и ведущих бизнес ассоциаций) квартал в квартал».

Далее Григол Катамадзе дополнил: «Уважаемый господин Директор, я принимал в 2021 году участие в первом Конкурсе на должность Директора БЭБ и все хорошо помню, начиная с того, как мне не дали пройти его и заканчивая нашими предложениями, предоставленными первому Директору. На этот раз я не подавался на конкурс, потому что занимался другими важными для страны делами. Вместе с тем, у меня есть хорошие наработки по процессу перезагрузки и дальнейшей деятельности БЭБ. Передаю Вам буклет, в котором изложены все наши наработки. Сейчас сделаю то, что никогда не делал в своей жизни. Исходя из того, что 12 августа этого года я подал в отставку и сейчас свободен, я не знаю, сформирована ли у Вас команда или еще ее формируете, но я публично, в присутствии коллег, предлагаю Вам свою поддержку. В случае Вашей заинтересованности готов приобщиться к очень важному делу создания нового эффективного, транспарентного института по борьбе с экономическими преступлениями. Так или иначе, я желаю Вам удачи. Этот успех напрямую связан с усилением экономической прочности Украины», - подчеркнул Григол Катамадзе .

Иосиф Бучинский представил присутствующим данные анализа по деятельности БЭБ в 2024 году и за 7 месяцев 2025 года, отметив: «Я хотел бы важность тезисов, высказанных Президентом АППУ господином Григолом Катамадзе относительно KPI в работе БЭБ, которые позволили бы максимально минимизировать необоснованное давление на бизнес. К примеру: в 2024 году (по итогам года) БЭБ направил в суд уголовных производств с обвинительными выводами 1,8% от общего количества производств. За семь месяцев текущего года направлено менее одного процента. Если вместе с закрытыми в суде делами, то это – 7,3% в 2024 году и, соответственно, 10,93% за семь месяцев 2025 года. Это при том, что для давления на бизнес используются все 100% открытых уголовных производств, и даже больше, потому что для изъятия документов, обысков и т.д. детективы используют и производство по делу прошлых лет. Причиной такого положения дел, по моему убеждению, является злоупотребление использованием в работе детективов так называемого «аналитического продукта», который даже по определению, указанному в Законе о БЭБ не предоставляет полномочий детективу использовать такой документ в уголовных производствах, а может служить только для определения рисков в экономике в целом, в отдельной ее сфере и т.д. экономике». Также Вице-президент ВОО АППУ обратил внимание на попытки определенных институтов внести соответствующие предложения (изменения) в УПК, которые узаконили бы эти «аналитические продукты», как доказательства при расследовании уголовных производств и обратился к Директору БЭБ не поддерживать подобных предложений и предложил обратиться к народным. указанные правки к действующему законодательству.

Александр Цивинский согласился, что аналитический продукт, по его мнению, это определенное предположение, что должно произойти нарушение, но не является доказательством по делу. Также Директор БЭБ отметил, что важны вопросы правильного подхода к регистрации уголовных дел, и выразил свое видение построить аналитическую службу Бюро таким образом, чтобы была возможность сравнивать наработки БЭБ с данными аналитических центров. По его словам, показатели эффективности Бюро должны стимулировать расследование, приведшее к изменениям в системе, выявление проблемных зон коррупциогенных рисков.

Григол Катамадзе подчеркнул, что важна наработка согласованных между БЭБ и бизнесом показателей оценки работы Бюро.

Участники Конференции также обсудили актуальные вопросы работы БЭБ, в частности, борьба с контрафактом, конвертационными центрами, нелегальной торговлей подакцизной продукцией и техникой/электроникой; рискоориентированный подход работы БЭБ, глубокий анализ отраслей, взаимодействие с ДПС, массивы данных; усиление борьбы с контрабандой и распространением фальсифицированной продукции, подрывающей конкурентоспособность легальных производителей на внутреннем рынке и другие.

Встреча состоялась в формате конструктивного диалога, каждый участник встречи имел возможность задавать вопросы и получать ответ.