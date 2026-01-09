Команда фонду працювала в районі Ізюма та на Вовчанському напрямку, де тривають активні бойові дії та зберігається висока потреба в технічній і медичній підтримці підрозділів.

Під час місії фонд передав допомогу низці підрозділів Сил оборони України. Зокрема, зарядні станції та генератори отримали військові частини А7098, А3114 (підрозділ БПЛА), 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка та 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського. Також 3-му прикордонному загону імені Героя України полковника Євгена Пікуса було передано засоби живлення та звʼязку.

Окрему увагу благодійники приділили медичному забезпеченню. Медична бригада однієї з військових частин отримала апарат Easy Pulse — пристрій для непрямого масажу серця, який використовується під час зупинки серця та проведення реанімаційних заходів. Таке обладнання особливо важливе для роботи в умовах обмеженого простору — зокрема в евакуаційних автомобілях і на стабілізаційних пунктах, де від швидкості дій залежить життя пораненого.

Коментуючи чергову місію, Валерій Дубіль наголосив: «Поки на дипломатичному рівні тривають переговори, на фронті бої, на жаль, не зупиняються. Саме тому підтримка наших військових має бути постійною і системною — технікою, енергозабезпеченням і медичним обладнанням».