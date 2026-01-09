Поки більшість українців насолоджувалися новорічним затишком, екоінспектори по всій країні виїжджали на перевірки, фіксували порушення та рахували збитки, завдані нашій природі. Результати вражають: сотні протоколів та мільйонні суми, які тепер доведеться сплатити порушникам.

Робочий тиждень у цифрах: майже кожен виїзд — це порушення

З 2 по 8 січня фахівці інспекції провели 228 перевірок. Статистика невтішна: за результатами цих візитів склали 210 протоколів. Це означає, що майже під час кожного виїзду інспектори знаходили тих, хто нехтує правилами охорони довкілля.

Загалом за цей короткий період екологи нарахували понад 2,3 мільйона гривень збитків, завданих природним ресурсам. Що стосується реальних грошей, які вже повернулися до держави, то сума складає майже 1,9 мільйона гривень — це гроші, які порушники сплатили добровільно або через суд за попередні гріхи.

Лісоцид на Сумщині та Вінниччині: де ситуація найгірша

Найбільш резонансні випадки незаконних рубок сталися у двох областях. Тут масштаби шкоди вимірюються не лише кількістю пеньків, а й величезними сумами в гривнях:

Сумська область: Неподалік села Ніжинське невідомі влаштували справжню лісову бійню. Там нарахували 103 зрубаних дерева різних порід. Природа отримала «удар» на суму понад 1,3 мільйона гривень. Оскільки лісоруби втекли, справу передали поліції — тепер їх шукають правоохоронці.

Вінницька область: Біля Калинівки та Павлівки екологи виявили відсутність 67 дерев. Хтось вирішив, що за межами населених пунктів правила не діють, проте тепер за це доведеться заплатити 535 тисяч гривень. Матеріали про цей злочин також уже лежать на столі у поліцейських.

Гроші в бюджет та покарання за легковажність

Загальна сума дрібних штрафів, виписаних за цей тиждень, становить 38 тисяч гривень. Хоча це здається невеликою цифрою на фоні мільйонних збитків, це важливий інструмент виховання. Гроші, які вже надійшли до бюджету (46 тисяч гривень з урахуванням старих боргів), підуть на відновлення того, що було знищено або пошкоджено.

Екоінспекція нагадує: будь-яке втручання в життя природи без дозволів — це не просто «взяв трохи дров», а кримінальний або адміністративний злочин. Кожне зрубане дерево має свою ціну, і рано чи пізно за нього доведеться розплатитися.