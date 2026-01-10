Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА передав продукти першої необхідності для штабів підтримки, що розгорнуті біля пошкоджених будинків на лівому березі столиці.

Продукти передані Червоному Хресту, представники якого працюють зараз у Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах.

До складу гуманітарної допомоги входять чай, кава, печиво, цукор, одноразовий посуд та інші продукти першої необхідності, що дозволяє оперативно підтримати мешканців, які внаслідок ворожих ударів тимчасово втратили доступ до своїх осель.

«У нинішніх умовах пріоритетом для Департаменту є забезпечення постраждалих мешканців продуктами першої необхідності. Завдяки налагодженій взаємодії з Червоним Хрестом та підтримці відповідального київського бізнесу ми маємо можливість оперативно реагувати на наслідки ворожих обстрілів і забезпечувати людей базовими продуктами у найкоротші строки. Наша сила в єдності, тільки разом ми зможемо вистояти і перемогти. Вдячність усім хто допомагає та рятує!» – зазначив директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Володимир Костіков.

Нагадаємо, що у ніч проти 9 січня Київ зазнав масованої атаки ворога. Противник застосував ударні БпЛА, балістичні та крилаті ракети, спрямувавши їх проти об’єктів енергетичної та цивільної інфраструктури, проти мирного життя мешканців столиці. Інформація щодо ліквідації наслідків обстрілів оперативно оновлюється за посиланням.