Сьогодні в Україні діє просте, але безкомпромісне правило: ти або воюєш, або допомагаєш тим, хто на передовій. Третього не дано.

Саме за цим принципом працює команда громадського діяча Миколи Томенка та колектив Національної академії СБУ. Днями вони передали чергову партію надважливого вантажу для спецпризначенців Національної гвардії України, доводячи, що надійна підтримка в тилу — це половина успіху на фронті.

«Ковдри життя» для тих, хто в самому пеклі

Коли температура на вулиці падає, а умови на позиціях стають дедалі суворішими, питання збереження тепла для бійця — це не про комфорт, а про виживання та боєздатність. Цього разу волонтерський проєкт «Ковдра життя» спрямував свої зусилля на потреби Центру спеціального призначення «Омега».

Це не просто ковдри у звичному розумінні. Це спеціальні термоізоляційні вироби, які допомагають спецпризначенцям залишатися непомітними для тепловізорів ворога та зберігати тепло тіла навіть під час тривалих засідок чи перебування в холодних окопах. Микола Томенко разом із представниками Академії СБУ особисто подбали про те, щоб ця допомога якнайшвидше потрапила до рук професіоналів.

Останнє слово за ними: дружба, перевірена часом і вогнем

Співпраця з підрозділом «Омега» для волонтерів уже давно переросла формат «офіційної передачі допомоги». Це багаторічна міцна дружба, заснована на взаємній повазі. Хлопці з «Омеги» сьогодні працюють на найгарячіших ділянках фронту, там, де звичайній піхоті буває занадто важко.Їхнє гасло — «Останнє слово за нами!» — це не просто красива фраза, а щоденна реальність. Кожен такий виїзд спецпризначенців означає мінус одиниці ворожої техніки та живої сили окупанта. Микола Томенко підкреслив, що допомагати таким підрозділам — це велика честь, адже саме вони формують обличчя нашої майбутньої перемоги.

Відшкодування від держави — на захист держави

У цій історії є й інший, дуже символічний момент. Багато хто пам'ятає справу «Томенко проти України» у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). Вигравши справу, Микола Томенко отримав від держави грошову компенсацію. Проте ці кошти не пішли на особисті потреби політика.

Він вирішив, що гроші, виплачені державою, мають повернутися їй у вигляді допомоги її захисникам. Саме за рахунок цих коштів було співфінансовано цілу низку проєктів, реалізованих спільно з Фондом «Омега. Дім» та Академією СБУ. Це приклад того, як особиста справедливість, виборена в судах, перетворюється на колективну безпеку для всієї країни.

Робота триває: тил не має права на втому

Волонтери зазначають, що така допомога є системною. Це не одноразова акція «для фотозвіту», а постійний процес постачання необхідних речей — від ковдр до складного обладнання. Поки «Омега» тримає фронт, тил зобов’язаний тримати ритм допомоги.

Адже в умовах війни кожен внесок, кожна ковдра та кожне добре слово для солдата — це ще одна цеглина у фундамент нашої спільної великої перемоги.