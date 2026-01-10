Про це він розповів на своєму каналі.

«Я критично ставлюсь до нових людей, бо це довгий період адаптації. Елементарні речі набагато краще знають люди, які пройшли ці 4 роки війни. Тому, звичайно, мій підхід полягає в тому, що хай це не будуть генерали і військові, але люди, які пройшли війну, які своїми руками і серцем відчули проблеми, які існують в нашій армії», – стверджує Микола Томенко.

Тим паче, підкреслює політик, що насправді ми зараз зайшли у найскладнішу зиму у військовому плані. А міністра оборони, пояснює він, ще має призначити Верховна Рада, поки там усе зміниться, поки призначать заступників, поки всі познайомляться з керівниками «Укроборонпрому» тощо, вже ця зима і закінчиться.

«При всьому тому, що ми трошки сміялися, жартували зі Шмигаля, тут можна погодитись, що на цей період краще вже би міністром оборони залишався Шмигаль як людина, яка ввійшла в курс справи, яка системно розуміє, що треба робити», – підсумовує Микола Томенко.

