Кандидат наук з державного управління Юрій Гаврилечко заявив, що під час війни поділ на політичний клас і пересічних громадян в Україні став найбільш вираженим, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

За словами гостя програми, навіть нові вибори з чинним законодавством особливо нічого не змінять, тому що парламентарі представляють самі себе, а не виборців. Як він пояснює, депутатам абсолютно начхати на виборців, оскільки за принципом вільного мандату вони жодних зобов’язань після обрання не несуть, виборці на них не впливають, відізвати їх не можна, тому вони будуть займатися своїми справами.

«Якщо він як народний депутат став вигодонабувачем через нескінченну фактично варіацію продовження воєнного стану, то нащо йому взагалі на щось звертати увагу? Для чого? Щоб ось це тепле місце комусь іншому подарувати, не дай Боже? Він буде працювати проти власних інтересів? Йому це точно потрібно? Ні, може, якісь унікуми подібні є, допустити можна все, що завгодно, але загалом нема сенсу реагувати на подібні речі», – пояснює Юрій Гаврилечко.

Якщо не вистачає грошей, констатує експерт, то можна ухвалити закон і підняти собі втричі зарплату, як це зробили народні депутати перед Новим роком. До того ж, додає він, можна разом з урядом позбавити всіх українців вихідних днів, а самим завершити роботу в сесійній залі 18 грудня і поїхати відпочивати кудись закордон, бо на народних депутатів обмеження щодо виїзду закордон жодним чином не впливають. Тобто, підкреслює гість програми, поділ на політичний клас і пересічних громадян зараз найбільш виражений.

«Пам’ятаєте, скільки нам десятиліть поспіль розповідали казки, що мажоритарка – це погано, що імперативний мандат – це вплив на депутатів, а вони мають бути незалежними. От нарешті депутати стали незалежними, але вони стали незалежними від виборців», – підкреслює Юрій Гаврилечко.

