Об этом она рассказала на канале Руслана Бортника.

«Существует мировая система разделения труда. В Советском Союзе, который ушел в небытие, также существовала система разделения труда, просто она была внутренняя. Так что разделение труда тоже было, причем не только в рамках самого СССР, но и в рамках всего соцлагеря, как тогда назывались страны Восточной Европы. И Украина была органично встроена в эту систему разделения труда», – отмечает Сергей Знаменский.

С 1991 года, рассказывает он, Украине надо было встроится в мировую систему разделения труда, по идее мы со своей промышленностью и научными кадрами должны были быть востребованы. По оказалось, продолжает гость программы, что на Западе в начале 1900-х все было органично распределено, и если впустить Украину в эту систему, то придется потеснить другие страны.

«То есть наши плюсы превратились в минусы. Это в конечном итоге вылилось в нашу попытку вступить в ЕС. В 2000-х и 2100-х нам выдавали такие квоты, которые кончались через месяц-два. Мы не могли продавать на Запад то, что производили, мы оказались не нужны Западу в том виде, в котором существовали самодостаточным образом в СССР», – объясняет Сергей Знаменский.

Поэтому, констатирует гость программы, постепенно шло замыкание и поиск пути внутри Украины, и из-за этого наша промышленность постепенно усыхала, а экономика скукоживалась. По его словам, если бы Украину пустили на Запад с теми объемами и производством, которое у нас были, то она стала бы самодостаточным европейским государством.

