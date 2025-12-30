Начальник поста Київської митниці Руслан Малюга вилучив декларації з реєстру НАЗК, про це пишуть в розслідуванні NGL.media.

За 2024 рік він задекларував земельну ділянку та будинок у Броварах площею 228 м2. Також його дружина Леся володіє квартирою в Броварах площею 59 кв.м, а син Іван – квартирою у Києві площею 54 кв.м. Минулого року Руслан Малюга також отримав у подарунок ще одну квартиру в Києві площею майже 70 кв.м і вартістю 1,7 млн грн.

Його дружина Леся Малюга минулого року придбала Volkswagen Tiguan (2022) за 1,1 млн грн. При цьому сукупний дохід подружжя за минулий рік ледь сягнув тієї ж суми в 1,1 млн грн.

У ЗМІ також є кілька повідомлень про зміни в майновому стані Малюги вже у 2025 році. Наприкінці лютого він продав подаровану квартиру – щоправда, вже за 4,2 млн грн.

У квітні він продав 15-річний Lexus RX350 за 830 тис. грн, а вже в травні придбав Volkswagen Touareg (2020) за 1,6 млн грн.

Руслан Малюга заявив ЗМІ, що «завжди відкритий до спілкування», але попросив надіслати запитання до його роботодавця. Дружина від коментарів відмовилася.

У Київській митниці запевняють, що декларація Руслана Малюги прихована через заборону, оскільки його дружина приєдналася до ЗСУ, а вилучення декларації з реєстру «жодним чином не має на меті приховування доходів або уникнення фінансової прозорості». Однак на питання про джерело коштів для придбання майна відповісти відмовилися.