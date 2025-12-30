Начальник поста Київської митниці Руслан Малюга вилучив декларації з реєстру НАЗК, про це пишуть в розслідуванні NGL.media.
За 2024 рік він задекларував земельну ділянку та будинок у Броварах площею 228 м2. Також його дружина Леся володіє квартирою в Броварах площею 59 кв.м, а син Іван – квартирою у Києві площею 54 кв.м. Минулого року Руслан Малюга також отримав у подарунок ще одну квартиру в Києві площею майже 70 кв.м і вартістю 1,7 млн грн.
Його дружина Леся Малюга минулого року придбала Volkswagen Tiguan (2022) за 1,1 млн грн. При цьому сукупний дохід подружжя за минулий рік ледь сягнув тієї ж суми в 1,1 млн грн.
У ЗМІ також є кілька повідомлень про зміни в майновому стані Малюги вже у 2025 році. Наприкінці лютого він продав подаровану квартиру – щоправда, вже за 4,2 млн грн.
У квітні він продав 15-річний Lexus RX350 за 830 тис. грн, а вже в травні придбав Volkswagen Touareg (2020) за 1,6 млн грн.
Руслан Малюга заявив ЗМІ, що «завжди відкритий до спілкування», але попросив надіслати запитання до його роботодавця. Дружина від коментарів відмовилася.
У Київській митниці запевняють, що декларація Руслана Малюги прихована через заборону, оскільки його дружина приєдналася до ЗСУ, а вилучення декларації з реєстру «жодним чином не має на меті приховування доходів або уникнення фінансової прозорості». Однак на питання про джерело коштів для придбання майна відповісти відмовилися.
За 2024 рік він задекларував земельну ділянку та будинок у Броварах площею 228 м2. Також його дружина Леся володіє квартирою в Броварах площею 59 кв.м, а син Іван – квартирою у Києві площею 54 кв.м. Минулого року Руслан Малюга також отримав у подарунок ще одну квартиру в Києві площею майже 70 кв.м і вартістю 1,7 млн грн.
Його дружина Леся Малюга минулого року придбала Volkswagen Tiguan (2022) за 1,1 млн грн. При цьому сукупний дохід подружжя за минулий рік ледь сягнув тієї ж суми в 1,1 млн грн.
У ЗМІ також є кілька повідомлень про зміни в майновому стані Малюги вже у 2025 році. Наприкінці лютого він продав подаровану квартиру – щоправда, вже за 4,2 млн грн.
У квітні він продав 15-річний Lexus RX350 за 830 тис. грн, а вже в травні придбав Volkswagen Touareg (2020) за 1,6 млн грн.
Руслан Малюга заявив ЗМІ, що «завжди відкритий до спілкування», але попросив надіслати запитання до його роботодавця. Дружина від коментарів відмовилася.
У Київській митниці запевняють, що декларація Руслана Малюги прихована через заборону, оскільки його дружина приєдналася до ЗСУ, а вилучення декларації з реєстру «жодним чином не має на меті приховування доходів або уникнення фінансової прозорості». Однак на питання про джерело коштів для придбання майна відповісти відмовилися.