Упродовж 2025 року спецпідрозділ ГУР МО «Артан» реалізував масштабний проект — створення мережі відкритих просторів для ветеранів, рекрутів та цивільного співробітництва у рамках волонтерських і соціальних ініціатив.

«Це перший подібний досвід в історії воєнної розвідки України», – сказано на сторінці спецпідрозділу в соціальних мережах.

Простори «Артану» діють як відносно відкриті локації без бюрократичних бар’єрів для забезпечення патронатного супроводу військових підрозділу, підтримки ветеранів розвідки та родин. На просторах також реалізуються соціальні ініціативи – від безоплатних курсів з такмеду для цивільних до освітніх проектів, орієнтованих на молодь. Потенційні кандидати спецпідрозділу воєнної розвідки «Артан» на просторах можуть дізнатися про умови служби, вимоги та пройти співбесіду, попередньо заповнивши анкету на сайті.

У грудні 2025 року у Києві відкрився вже другий простір «Артану» із власною кав’ярнею. Цивільні можуть замовити тут каву за донат, а учасників бойових дій пригощають безкоштовно.

У кожному просторі також облаштовано Стіну пам’яті з інформацією про бійців спецпідрозділу ГУР «Артан», які загинули у боротьбі з російською агресією.

«Це місце вшанування подвигу розвідників та меморіалізації нашої історії», – говорять представники підрозділу.

Раніше повідомлялося, що простори «Артану» вже запрацювали у Вінниці, Чернівцях, Ніжині, Одесі, Львові, Івано-Франківську та Черкасах.