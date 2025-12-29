Чи може великий Кобзар бути обличчям алкогольного бренду? Громадський діяч Микола Томенко переконаний, що ні.

Політик обурився знахідкою в одному з київських супермаркетів: там він побачив горілку, на етикетці якої красується портрет Тараса Шевченка та його легендарні рядки про боротьбу за волю.

Горілка під соусом патріотизму

Маркетологи вирішили не просто "приліпити" фото поета, а змішати все в одну купу: державні кольори, цитату з поеми "Кавказ" та англомовний заклик "Be the First" ("Будь першим").

Микола Томенко таку креативність не оцінив і назвав виробників «горілчаними працівниками»:

«Це що б народ СТАВИВ ПЕРШИМ у кількості випитої горілки та боровся за Україну за чаркою?! Звісно, ​​у власників горілчаних підприємств та їх рекламістів метою одне — ПРОДАТИ БІЛЬШЕ, але до чого тут наші ВИЗНАЧНІ УКРАЇНЦІ?» – пише Томенко у своєму Facebook.

Не Шевченко єдиним

Діяч нагадує, що це не перший випадок п'яного маркетингу. Раніше у ролі рекламістів алкоголю вже встигли побувати Михайло Грушевський, гетьман Сагайдачний та письменник Михайло Старицький. Цього разу Кобзаря вирішили залучити до продажу його земляки – компанія із Черкащини.

При цьому Микола Томенко дивується, чому державні структури, які мають стежити за рекламою та авторським правом, дивляться на це крізь пальці.

Замість етикетки реальна допомога

Політик звернувся до виробників із закликом припинити ганьбити Шевченка і запропонував їм спрямувати енергію (і кошти) на справді важливі культурні проекти. Наприклад, на відновлення дзвонів в Успенському соборі в Каневі, де знаходилася труна поета перед похованням.

«Не ганьбайте Шевченка рекламою своєї горілки, а краще допоможіть у справі пропаганди його творів та світоглядного заповіту у нинішній боротьбі з ідеологією "російського світу" та проти російської орди", - підсумував Томенко.

Наразі фонд Томенка «Рідна Країна» самостійно шукає меценатів для культурних ініціатив, допоки великий бізнес продовжує торгувати особами національних героїв.