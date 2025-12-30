Політичний діяч Микола Греков заявив, що Україна гірше ставиться до своїх біженців, ніж інші країни, влада не взяла на себе достатніх зобов'язань, аби забезпечити їх усім необхідним, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

За словами гостя програми, ці 3 літери – ВПО – з 2014 року ріжуть слух багатьом, і, на жаль, у 2022 році їх побільшало. Ці люди, наголошує він, втратили через росію свою батьківщину, своє житло, своє майно, своїх друзів, своє життя, могили своїх предків, сьогодні вони змушені жити на орендованих квартирах, у гуртожитках, у вагончиках, незрозуміло де і часто вже не на території України.

«На жаль, держава не взяла на себе жодних зобов’язань. На жаль, інші держави, наприклад, Німеччина та Польща, поставилися до українських громадян набагато краще, ніж Україна. А людей, які втекли від війни у ​​2014 році, на жаль, взагалі не розглядали іноземні держави, усі вони залишились в Україні», – стверджує Микола Греков.

Так, констатує він, нашим ВПО допомагають багато держав, міжнародних організацій, йде справді багато допомоги, але проблема у її розподілі. Як розповідає політичний діяч, у 2018 році він відвідав посольства Норвегії, Канади, Польщі та багатьох інших країн, де питав, де його частка як переселенця від цієї допомоги, адже допомога має йти всім українцям. Відповідали йому, розповідає гість програми, що таку-то кількість допомоги надано, але проблема виявилася в тому, що обсяги цієї допомоги не розподілені рівними частинами між усіма ВПО.

«На жаль, ні міжнародна допомога не була розподілена серед переселенців, ні держава не взяла на себе відповідальність за розподіл та забезпечення переселенців. Серед переселенців були різні люди. Були заможні, були мільйонери, були пенсіонери, були інваліди, були ветерани, були люди, які, втративши все, пішли воювати, а в цей час їм потрібно було винаймати квартири своїм сім'ям», – наголошує Микола Греков.

