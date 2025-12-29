Фелікс Черток — підприємець, інвестор і розробник технологічних рішень, що змінюють підхід українських компаній до роботи. Майже два десятиліття він очолює одну з ключових дистрибуційних структур країни та паралельно інвестує в IT-продукти, які оптимізують документообіг і бізнес-процеси.

Його проєкти демонструють здатність адаптуватися до кризових умов та залишатися ефективними. Черток сформував команду фахівців з різних галузей — від логістики до програмної інженерії, — що дозволило швидко реагувати на потребу бізнесу в цифрових рішеннях, яка суттєво зросла після початку повномасштабної війни. Завдяки цьому розроблені ним системи вже допомагають українським компаніям підвищувати продуктивність і конкурентність на ринку.

Позиція та бачення інвестора

«Україна має величезний потенціал для розвитку цифрових сервісів, але часто вони не інтегровані в реальний бізнес», — зазначає Черток.

За його словами, автоматизація — ключ до стійкості сучасних підприємств. Саме тому він інвестує в створення рішень, які спрощують документообіг, покращують логістику та забезпечують прозорість процесів. Стратегічна мета — перетворити Україну на регіонального технологічного лідера та забезпечити компаніям інструменти, що відповідають світовим стандартам ефективності.

Шлях підприємця

Черток народився у Дніпрі 29 серпня 1974 року в родині українських євреїв. Бізнес-середовище, в якому він виріс, допомогло йому швидко зануритися в ринкові процеси та зрозуміти специфіку дистрибуції. Саме практичний досвід став поштовхом до створення власних технологічних рішень, здатних автоматизувати рутинні й ресурсомісткі процеси.

BlitzDocFlow — інтелектуальна система документообігу

Одним із ключових продуктів Чертока став BlitzDocFlow — комплексна платформа для управління документами. Вона виникла як відповідь на щоденну роботу дистрибуційних компаній, де створюються тисячі документів: договори, накладні, рахунки, звіти.

Проблема традиційного документообігу — витрати часу, ризики помилок і відсутність контролю. BlitzDocFlow усуває ці недоліки за допомогою:

автоматизованого доступу за ролями, що забезпечує безпеку та структурований обіг документів;

розумної маршрутизації, яка прискорює узгодження у 3–5 разів та контролює дедлайни;

інтеграції з ERP, CRM і бухгалтерськими системами, формуючи єдине цифрове середовище;

мобільного додатку, що дає змогу працювати з документами з будь-якого місця.

BLITS — цифрова екосистема дистрибуції

Паралельно підприємець розвиває комплекс BLITS — інструмент для компаній, що працюють із великими торговими мережами.

Основні модулі BLITS:

додаток для торгових представників із прайсами, залишками та історією замовлень;

маршрутизація візитів, що оптимізує час і логістику;

аналітика в реальному часі, яка дає керівникам повну картину роботи агентів.

За словами Чертока, BLITS підвищує ефективність бізнесу мінімум на 20–30%.

Соціальна роль бізнесу

Після початку повномасштабного вторгнення компанія Чертока системно підтримує Збройні сили України, зберігає робочі місця та забезпечує стабільні податкові надходження. Підприємець також працює над адаптацією своїх систем для потреб оборони та волонтерських структур, де швидкість ухвалення рішень має вирішальне значення.

Майбутнє цифрової трансформації

Черток переконаний, що перевага України — у швидкості адаптації та силі ІТ-спільноти. Його команда працює над новими модулями для BlitzDocFlow, розширенням можливостей BLITS, а також досліджує застосування штучного інтелекту для прогнозування попиту й оптимізації логістики.

Він наголошує на важливості співпраці бізнесу й технологічної сфери: інновації мають вирішувати реальні задачі, а не бути лише концептуальними.

ВисновокІсторія Фелікса Чертока демонструє, як поєднання підприємницького досвіду, технологічного мислення та відповідальності перед країною може формувати новий підхід до дистрибуції. Його рішення вже працюють на користь українського бізнесу, а їх масштабування посилює економіку в час, коли це особливо важливо.