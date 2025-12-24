Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко пояснив, що Україна погодилась обговорювати вибори президента, тільки щоб залишатись у переговорному процесі і не бути крайньою, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Це ідея десь річної давності, вона виникла у росії, точно не в Америці. І потім росія її передала Трампу, коли той став президентом. Я на різних неформальних зустрічах у Києві чув переважно із середовища здебільшого колишньої ОПЗЖ або радикальних опонентів Зеленського, що, мовляв, щойно Трамп стане президентом, то він змусить Зеленського написати заяву або у якийсь інший спосіб організує вибори», – зазначає Микола Томенко.

За словами політика, він доволі критично до цього ставився, але вже розписувались плани, хто буде головою ВР, тобто хто буде виконувати обов’язки президента у разі дострокових виборів, якщо Зеленський напише заяву. Однак, констатує він, цей сценарій не реалізувався, на рік тема виборів забулась, і ось знову її актуалізували США у російському мирному плані.

«Чому, на мою думку, теперішня влада і Зеленський погодилася на цю норму? Я поки що серйозності не бачу у цьому, це виглядає так, що ми зараз у переговорному процесі, тому що просто відмовитися – це бути крайніми, що ми не хочемо миру. Але далі ми ведемо дискусію по кожній нормі, обговорюємо плюси і мінуси. Стало зрозуміло, що ніхто не може пояснити, що таке демілітаризована зона, хто буде контролювати перемир’я. Тобто почали говорити про реальні проблеми», – пояснює Микола Томенко.

А перша і найбільша проблема, підкреслює він, – це Центральна виборча комісія, яка нічого не робила насправді всі ці роки, а друга – мертвий реєстр. Тобто, пояснює політик, у нас у зареєстровано 33 млн виборців, але ЦВК не знає, скільки зараз насправді, а ще думає, що 5-7,5 млн закордоном, тобто нічого не фіксувалось, запитів не було.

