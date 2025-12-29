Державна екологічна інспекція Поліського округу подала до суду на Пулінську селищну раду. Йдеться про відшкодування збитків на суму понад 2 мільйони гривень.

З чого все почалося? Влітку минулого року на «гарячу лінію» екоінспекції надійшли скарги від небайдужих мешканців. Люди повідомили, що поблизу сіл Нарцизівка ​​та Буряківка масово пиляють дерева. Коли інспектори виїхали за координатами, вони виявили справжнє лихо: 232 зрубані дерева різних порід.

Самих лісорубів на місці вже не було, справу передали поліції.

Чому винних не знайшли, а платити треба? Поліція відкрила кримінальні провадження, але згодом їх закрила. Офіційна причина — «відсутність складу злочину» та неможливість знайти тих, хто тримав пилку в руках.

Однак згідно із законом (а саме за Лісовим кодексом), якщо ліс офіційно ні за ким не закріплений як за постійним користувачем, і винного у вирубці не знайшли, шкоду має відшкодовувати громада, на території якої це сталося. У цьому випадку відповідальність лягає на Пулінську селищну раду.

Судовий фінал Екоінспекція спочатку запропонувала громаді сплатити гроші добровільно – на це дали місяць. Але місцева влада платити за чужі гріхи не захотіла. Наразі крапку у цій справі поставить Господарський суд Житомирської області.

«Загальна сума збитків від двох масштабних вирубок перевищує 2 мільйони гривень. Оскільки добровільно ці кошти до бюджету не надійшли, ми звернулися до суду для примусового стягнення», - сказав голова екоінспекції Поліського округу Євген Медведовський.

Ця ситуація – гучний сигнал для всіх громад: за лісом на своїй землі треба стежити, інакше за недбалість доведеться платити мільйони з місцевого бюджету.