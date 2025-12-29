Історія про те, як через непоймані «чорні лісоруби» доведеться відповідати місцевій владі, отримала продовження.

Державна екологічна інспекція Поліського округу подала до суду на Пулінську селищну раду. Йдеться про відшкодування збитків на суму понад 2 мільйони гривень.

З чого все почалося? Влітку минулого року на «гарячу лінію» екоінспекції надійшли скарги від небайдужих мешканців. Люди повідомили, що поблизу сіл Нарцизівка ​​та Буряківка масово пиляють дерева. Коли інспектори виїхали за координатами, вони виявили справжнє лихо: 232 зрубані дерева різних порід.

Самих лісорубів на місці вже не було, справу передали поліції.

Чому винних не знайшли, а платити треба? Поліція відкрила кримінальні провадження, але згодом їх закрила. Офіційна причина — «відсутність складу злочину» та неможливість знайти тих, хто тримав пилку в руках.

Однак згідно із законом (а саме за Лісовим кодексом), якщо ліс офіційно ні за ким не закріплений як за постійним користувачем, і винного у вирубці не знайшли, шкоду має відшкодовувати громада, на території якої це сталося. У цьому випадку відповідальність лягає на Пулінську селищну раду.

Судовий фінал Екоінспекція спочатку запропонувала громаді сплатити гроші добровільно – на це дали місяць. Але місцева влада платити за чужі гріхи не захотіла. Наразі крапку у цій справі поставить Господарський суд Житомирської області.

«Загальна сума збитків від двох масштабних вирубок перевищує 2 мільйони гривень. Оскільки добровільно ці кошти до бюджету не надійшли, ми звернулися до суду для примусового стягнення», - сказав голова екоінспекції Поліського округу Євген Медведовський.

Ця ситуація – гучний сигнал для всіх громад: за лісом на своїй землі треба стежити, інакше за недбалість доведеться платити мільйони з місцевого бюджету.