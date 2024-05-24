Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«На прошлой неделе еще один не только политик, но военный сделал аналогичное заявление, похожее. Это президент Чехии, Петр Павел. Вот он тоже сказал о том, что необходимо искать дипломатический выход из сложившейся ситуации, потому что военный будет вести в тупик. И эти голоса за то, что необходимо искать именно мирный путь выхода из ситуации, а также неверие Запада в то, что Украина может победить в этой войне, становятся постепенно мейнстримом», - отмечает Кость Бондаренко.

И это, констатирует он, понятно в условиях, когда трижды превышающее в численность государство нападает на Украину, когда у нас нет собственного вооружения, а только западное, когда в экономике катастрофа. Вот поэтому, утверждает эксперт, западные политики пытаются трезво оценивать ситуацию и усадить Зеленского за стол переговоров.

«Но, понятное дело, что, если Зеленский сядет за стол переговоров, это обвалит и без того не высокие рейтинги Зеленского. На сегодня они упали, обвалились по некоторым данным до 17%. Понятное дело, что Зеленский может потерять власть, а не это он не готов идти», - рассуждает Кость Бондаренко.

Так что, заключает гость программы, Зеленский, опираясь на силовые структуры, вопреки мнению Запада, продолжает войну с агрессором.

Как сообщала Politeka, Яли объяснил, что означает гибель президента Ирана в контексте российско-украинской войны.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе заявил, что первое достижение нашего президента – это то, что у нас сегодня есть наша страна.