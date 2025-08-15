Об этом он рассказал на канале «7 шагов».
По словам гостя программы, россия пытается себя позиционировать как одного из ключевых игроков на мировой арене, у которого есть геополитические претензии на постсоветском пространстве. То есть, объясняет он, россия хочет кого-то держать на коротком поводке, кого-то – на длинном, как страны Балтии, но это все равно ее геополитический интерес. По словам предпринимателя, россия постоянно передавала США сигналы через официальные, неофициальные, криминальные каналы, что Европа – сфера влияния россии, и так мы разделим мир.
«Подход, который сейчас на Аляске пытаются сделать – это Ялта 2, договориться между двумя фактически диктаторами поделить мир пополам в интересах. Вот такую парадигму сейчас пытается заложить путин в эту встречу. И он к этому готовился много-много лет. Трамп – фактически спарринг-партнер в этой истории. И несмотря на то, что они на разных континентах, они мыслят достаточно похоже», – утверждает Владислав Смирнов.
По его мнению, прорывных идей относительно того, что Украина будет в центре решений, не будет, ведь причина войны – ненасытные империалистические амбиции россии относительно постсоветского пространства. А Украина, подчеркивает предприниматель, наиболее мощная, независимая и интересная с точки зрения поглощения ее ресурсов, территории, населения, культуры и истории, ведь это подпитывает миф о великой россии.
«путин будет пытаться продать это только как часть разговора, а большая история – это работа между крупными странами, такими, как США, как позиционирует себя московия. Поэтому ничего глобально нового, к сожалению, здесь нет. И, конечно, разрешение конфликта (ред. – со стороны путина) будет только за счет территории Украины, потому что в этом случае Украина не рассматривается как субъект», – заключает Владислав Смирнов.
