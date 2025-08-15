Предприниматель Владислав Смирнов объяснил, что путин уже давно готовился к встрече с Трампом, чтобы заново переделить мир и забрать себе Европу под предлогом советских мифов, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале «7 шагов».

По словам гостя программы, россия пытается себя позиционировать как одного из ключевых игроков на мировой арене, у которого есть геополитические претензии на постсоветском пространстве. То есть, объясняет он, россия хочет кого-то держать на коротком поводке, кого-то – на длинном, как страны Балтии, но это все равно ее геополитический интерес. По словам предпринимателя, россия постоянно передавала США сигналы через официальные, неофициальные, криминальные каналы, что Европа – сфера влияния россии, и так мы разделим мир.

«Подход, который сейчас на Аляске пытаются сделать – это Ялта 2, договориться между двумя фактически диктаторами поделить мир пополам в интересах. Вот такую парадигму сейчас пытается заложить путин в эту встречу. И он к этому готовился много-много лет. Трамп – фактически спарринг-партнер в этой истории. И несмотря на то, что они на разных континентах, они мыслят достаточно похоже», – утверждает Владислав Смирнов.

По его мнению, прорывных идей относительно того, что Украина будет в центре решений, не будет, ведь причина войны – ненасытные империалистические амбиции россии относительно постсоветского пространства. А Украина, подчеркивает предприниматель, наиболее мощная, независимая и интересная с точки зрения поглощения ее ресурсов, территории, населения, культуры и истории, ведь это подпитывает миф о великой россии.

«путин будет пытаться продать это только как часть разговора, а большая история – это работа между крупными странами, такими, как США, как позиционирует себя московия. Поэтому ничего глобально нового, к сожалению, здесь нет. И, конечно, разрешение конфликта (ред. – со стороны путина) будет только за счет территории Украины, потому что в этом случае Украина не рассматривается как субъект», – заключает Владислав Смирнов.

