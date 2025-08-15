Об этом рассказывается на их ресурсе в телеграммах.
В течение 32-й недели 2025 известно о следующих достижениях в уничтожении врага:
- 23 ед. личного состава
- 1 БпЛА
- 1 ед. техобеспечение
- 1 укрытие
Также известно о поражениях по врагу:
- 31 ед. личного состава
- 2 ед. автотехники
- 2 ед. артиллерии
- 5 ед. мото- и квадроциклов
- 11 укрытий врага
В Программе электронных баллов ЦСП «Омега» по состоянию на 11 августа находится на:
- 31 место с начала года
- 7 место среди подразделений НГУ
– 4 месте по БПЛА коптерного типа
Известно, что в рейтинге платформы Дельта принимают участие более 463 подразделений Сил обороны.
Также ЦСП "Омега" предлагает присоединяться по программе " Контракт 18-24 ". Что отмечает следующие преимущества заключения контракта:
– 1 год военной службы
– 1 миллион гривен (200 тысяч при подписании контракта, еще
800 тысяч – двумя частями на протяжении действия контракта)
– право выезда за границу после 1 года службы
– 0% ипотека
- отсрочка от мобилизации в год по завершении контракта
– до 140 тысяч дополнительных выплат
– компенсация жилья в течение службы
– медицинское обеспечение – льготы на обучение, коммунальные услуги и проезд
Заполняй заявку на сайте или по телефону рекрутингового центра (066-000-3073). Становись профессионалом!
В частности, благотворительный фонд «ОМЕГА-ДОМ» создан для всестороннего обеспечения подразделений Центра специального назначения «ОМЕГА». В военном направлении обеспечивается покупка БПЛА и систем РЭБ, качественного такмеда, автомобилей генераторов, радиостанций и т.д.
Кроме того, осуществляется обеспечение социального направления - оплата школ и садов для детей погибших бойцов "Омеги", социальные и культурные проекты для детей, обеспечение жильем для военнослужащих из боевых групп и для семей погибших бойцов "Омеги".
Поддержать "ОМЕГУ" можно по ссылке