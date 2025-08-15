Об этом рассказывается на их ресурсе в телеграммах.

В течение 32-й недели 2025 известно о следующих достижениях в уничтожении врага:

- 23 ед. личного состава

- 1 БпЛА

- 1 ед. техобеспечение

- 1 укрытие

Также известно о поражениях по врагу:

- 31 ед. личного состава

- 2 ед. автотехники

- 2 ед. артиллерии

- 5 ед. мото- и квадроциклов

- 11 укрытий врага

В Программе электронных баллов ЦСП «Омега» по состоянию на 11 августа находится на:

- 31 место с начала года

- 7 место среди подразделений НГУ

– 4 месте по БПЛА коптерного типа

Известно, что в рейтинге платформы Дельта принимают участие более 463 подразделений Сил обороны.

Также ЦСП "Омега" предлагает присоединяться по программе " Контракт 18-24 ". Что отмечает следующие преимущества заключения контракта:

– 1 год военной службы

– 1 миллион гривен (200 тысяч при подписании контракта, еще

800 тысяч – двумя частями на протяжении действия контракта)

– право выезда за границу после 1 года службы

– 0% ипотека

- отсрочка от мобилизации в год по завершении контракта

– до 140 тысяч дополнительных выплат

– компенсация жилья в течение службы

– медицинское обеспечение – льготы на обучение, коммунальные услуги и проезд

Заполняй заявку на сайте или по телефону рекрутингового центра (066-000-3073). Становись профессионалом!

В частности, благотворительный фонд «ОМЕГА-ДОМ» создан для всестороннего обеспечения подразделений Центра специального назначения «ОМЕГА». В военном направлении обеспечивается покупка БПЛА и систем РЭБ, качественного такмеда, автомобилей генераторов, радиостанций и т.д.

Кроме того, осуществляется обеспечение социального направления - оплата школ и садов для детей погибших бойцов "Омеги", социальные и культурные проекты для детей, обеспечение жильем для военнослужащих из боевых групп и для семей погибших бойцов "Омеги".

Поддержать "ОМЕГУ" можно по ссылке