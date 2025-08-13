Блогер Михаил Гончар, анализируя последние новости , подчеркивает: усилия ВСУ приводят к коллапсу железнодорожных перевозок в РФ, а контроль Украины над Черным морем усиливается, несмотря на попытки врага. Он отмечает, что страна без собственного флота уже загнала российский флот в тупик.

Коллапс в РЖД: последствия украинских ударов по враждебной логистике

Михаил Гончар рекомендует обратить внимание на контраст между российской пропагандой и реальной ситуацией. По его словам, Россия активно разгоняет "аляскинское всепропальство", пытаясь посеять панику. Однако реальные новости из самой РФ свидетельствуют об обратном.

Гончар цитує повідомлення про проблеми в "РЖД" (Российские железные дороги): "РЖД начали сокращать доплаты сотрудникам, называя это оптимизацией… В начале августа РЖД отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за отсутствия денег на зарплаты и коллапса перевозок".

Эксперт объясняет, что это прямой результат работы украинских Сил обороны: "Итак, усилия Сил обороны Украины по уничтожению железнодорожных подстанций дают свои плоды – коллапс перевозок, а еще и охоту за грузовыми поездами врага, которой везут технику, боезапас и горючее РОВД". Это подтверждает эффективность ударов по логистическим маршрутам врага.

Украинский контроль над Черным морем: Буданов на передовой

В противоположность внутренним проблемам РФ Михаил Гончар указывает на укрепление позиций Украины в Черном море. Он вспоминает важный визит руководителя ГУР МОУ, генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, который "осуществил проверку позиций и боеготовности бойцов "Спецподразделения Тимура", которые находятся на о.Змеином и газодобывающих платформах в Черном море".

Эта инспекционная поездка, по словам Гончара, "подтвердила, что акватория Черного моря находится под контролем СОУ". Он напоминает, что этот статус-кво сохраняется с середины июля 2023, а еще 11 сентября 2023 "спецназ ГУР провел спецоперацию, в результате которой российское присутствие на добывающих платформах в Черном море было уничтожено".

Эксперт подчеркивает бессилие агрессора: "Агрессор ничего не может сделать, чтобы изменить доминирование СОУ на море". Более того, украинские морские беспилотники Magura стали угрозой не только для российского флота, но и для его авиации. "Попытки врага вернуть контроль над газодобывающими платформами всегда завершались его истреблением", - добавляет Гончар.

Украинское преимущество и "бред" Трампа

Контроль Украины над акваторией Черного моря, по мнению Гончара, существенно "усиливает переговорные позиции Украины на дипломатической арене". Он отмечает, что Киеву приходится противодействовать не только агрессору, но и "его муртадам из Будапешта, Братиславы и самого Вашингтона".

В заключение Михаил Гончар анонсирует пополнение украинского флота беспилотных систем: "Вскоре украинские морские беспилотные системы, в дополнение к "Magura" и "Sea Baby" пополнятся семейством "Barracuda", которые помогут истребить остатки флотской группировки агрессора на море".





Он также иронически обращается к Трампу из-за его высказываний о "1000 милях Украины в океане", надеясь, что кто-то ему объяснит: "правдой является то, что страна без флота загнала российский флот в противоположный угол Черного моря". Это подчеркивает беспрецедентный успех Украины на море, несмотря на отсутствие собственного большого флота.