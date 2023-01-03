Как сообщает пресс-служба СБУ, глава российского центробанка дала указание об открытии филиалов подконтрольного кремлю Промсвязьбанка на базе захваченных отделений украинских финучреждений на оккупированных территориях.
Госчиновница РФ также способствовала местным оккупационным «администрациям» рф в блокировании обращения гривны.
Полученные таким образом «рублевые» поступления в бюджет рф были направлены на финансирование потребностей военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок.
На основании доказательств СБУ Набиуллиноу поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные представителем власти, по предварительному сговору группы лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и других тяжких последствий) Уголовного кодекса Украины.
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Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Решается вопрос объявления фигурантки в международный розыск.
Напомним, предатель "сливал" врагам информацию о расположении "Хаймарсов": суд вынес приговор.
Также сообщалось, что раненого бойца ВСУ не пустили в лифт "из-за долгов по коммуналке" в Днепре.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ предупредили о возможных российских обстрелах Украины на Рождество.