Глава центрального банка России Эльвира Набиуллина организовала введение так называемой «рублевой зоны» во временно оккупированных районах юга и востока Украины.

Как сообщает пресс-служба СБУ, глава российского центробанка дала указание об открытии филиалов подконтрольного кремлю Промсвязьбанка на базе захваченных отделений украинских финучреждений на оккупированных территориях.

Госчиновница РФ также способствовала местным оккупационным «администрациям» рф в блокировании обращения гривны.

Полученные таким образом «рублевые» поступления в бюджет рф были направлены на финансирование потребностей военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок.

На основании доказательств СБУ Набиуллиноу поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные представителем власти, по предварительному сговору группы лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и других тяжких последствий) Уголовного кодекса Украины.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Решается вопрос объявления фигурантки в международный розыск.

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