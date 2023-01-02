Россия может ударить по территории Украины на православное Рождество 7 января. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ подполковник Юрий Игнат.

Военных отметил, что точно такую информацию, кроме военного командования страны-агрессора, никто дать не может. Тем не менее ВСУ готовятся к возможной атаке.

"Мы ожидаем, мы готовимся. Нам нужно просто готовиться к этому — держать порох сухим, как говорят, чтобы ракеты были заряженные, а люди готовы", — сообщил Игнат.

Напомним, в новогоднюю ночь украинцы вместо веселых салютов услышали звуки сирен.

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе, на одном из которых обнаружили "послание".

На обломке сбитого "мопеда" было написано по-русски "С Новым годом".

Он обнародовал снимки обломков БПЛА, на которых видно "послание" от россиян.

"Обломки шахида – часть ночного поздравления от "братского народа" с Новым годом! Можно сказать, и дешево, и безвкусно! Настоящий орко-style. И эти обломки не на фронте, где идут ожесточенные бои, они здесь, на спортивной площадке, где играют дети. Это все, что нужно знать о государстве-террористе и его армии", - написал он.

Также Небитов поблагодарил подразделения ПВО ВСУ за отличный результат. "Без вашей профессиональной работы утро было бы недоброе", - отметил он.

Напомним, что изменится для предпринимателей в 2023 году.

Как сообщала Politeka, что изменится для украинцев уже с 1 января.

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