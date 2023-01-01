Стало известно, какими будут минимальная зарплата и прожиточный минимум в 2023 году.

С 1 января 2023 года украинцы будут жить по новому государственному бюджету. Однако, несмотря на финансовые вливания Евросоюза и США, людям будет сложно, так как в стране идет война.

Так, согласно Госбюджету-2023, смета предусматривает доходы бюджета в размере 1,3 трлн грн, однако при этом, повышения минимальной зарплаты не будет. Весь 2023 год она будет оставаться на уровне декабря 2022 – 6 700 грн в месяц или 40,46 грн в почасовом размере.

Размер прожиточного минимума тоже не изменится: 2 684 грн – для трудоспособных, 2 272 грн – для детей до шести лет, для детей 6-18 лет – 2 833 грн, для лиц, потерявших трудоспособность – 2 093 грн. Общий показатель – 2589 грн.

Общие расходы бюджета составят 2,514 трлн. грн. против 2,206 трлн. грн. в плане на 2022 год. Дефицит бюджета будет почти таким, как доходы – 1,279 трлн грн, разница – около полумиллиарда гривен.

По отношению к ВВП страны бюджетный дефицит составит около 20%. В довоенные годы Украина пыталась не допускать, чтобы дефицит превышал 2,3% ВВП. Предельный размер госдолга достигнет рекордных 6,406 трлн. грн. и даже несколько превысит ВВП страны – 100,1% ВВП.

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