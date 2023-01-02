Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

13 сентября гражданин в одном из мессенджеров сообщил другому пользователю информацию военного характера.

Речь шла о перемещении по городу в направлении Краматорска РСЗО «Хаймарс», бронемашин и военных автомобилей «КрАЗ» ВСУ.

Предатель отправил географические координаты, осознавая, что указанная информация может навредить национальной безопасности Украины. Через несколько дней преступника задержали сотрудники СБУ.

Мужчина свою вину в совершении преступления признал полностью.

Обстоятельства он не отрицает. Он рассказал, что неизвестный с российским номером мобильного телефона сам вышел на него и поначалу они только общались.

После этого незнакомец предложил ему за 300 долларов собирать и передавать ему информацию о ВСУ, на что он согласился.

Украинец сбросил ему номер своего банковского счета, но потом сообщил, что деньги ему перечислять не нужно, поскольку он будет делать это по своим мотивам.

Обвиняемый сообщил суду, что передавал информацию о движении, перемещении и размещении ВСУ, поскольку не был согласен с политикой Украины в течение 8 лет на Донбассе и сегодня остается уверенным в правильности своей позиции.

В то же время он понимает, что россия 24.02.2022 начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, и он сожалеет о том, что передавал информацию о расположении и перемещении ВСУ.

В результате задержанному назначили наказание 6 лет лишения свободы.

Напомним, в Кривом Роге простились с семьей, которую оккупанты убили 16 декабря.

Также сообщалось, что раненого бойца ВСУ не пустили в лифт "из-за долгов по коммуналке" в Днепре.

Кроме того, Politeka.net писала, что 17-летний парень расправился с отцом своей девушки.