В Киеве вспыхнул масштабный пожар в квартире многоэтажки на Степана Олейника.

По словам очевидцев, владелец квартиры поджег канистру с бензином прямо у себя дома. Об этом сообщает телеграм-канал "Реальный Киев".

На месте работает спецподразделение полиции и спасатели.

Все подробности инцидента выясняются.

К слову, украинцы возмущаются из-за несправедливого отключения электроэнергии, соседи массово жалуются друг на друга.

В укранских пабликах часто можно увидеть жалобы о том, как жильцы одних домов добились отключений электричества у других.

Так, например, жители Печерска - центрального района Киева, смотрят на освещение одной из высоток и жалуются на горячую линию энергоснабжающей компании.

Администратор ЖК Владимир рассказывает, что приезжает на работу в дом, где всегда есть свет и ему обидно.

Сам мужчина живет на Троещине – там он нередко слышит взрывы российских ракет и работу украинской ПВО.

Его семья иногда сидит без света по восемь часов. Бывает, что из-за этого исчезает горячая вода.

"Я понимаю, что война, но нужна справедливость - я хочу, чтобы выключали всем одинаково", - объясняет он.

Напомним, обновлены графики отключения света, что надо знать: "Уже с сегодняшнего дня".

Также сообщалось, что минувшей ночью Киев и Киевскую область вновь атаковали "Шахеды".

Кроме того, Politeka.net писала, что в результате атаки 29 декабря в руины превратился жилой дом.