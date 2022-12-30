По словам очевидцев, владелец квартиры поджег канистру с бензином прямо у себя дома. Об этом сообщает телеграм-канал "Реальный Киев".
На месте работает спецподразделение полиции и спасатели.
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Все подробности инцидента выясняются.
К слову, украинцы возмущаются из-за несправедливого отключения электроэнергии, соседи массово жалуются друг на друга.
В укранских пабликах часто можно увидеть жалобы о том, как жильцы одних домов добились отключений электричества у других.
Так, например, жители Печерска - центрального района Киева, смотрят на освещение одной из высоток и жалуются на горячую линию энергоснабжающей компании.
Администратор ЖК Владимир рассказывает, что приезжает на работу в дом, где всегда есть свет и ему обидно.
Сам мужчина живет на Троещине – там он нередко слышит взрывы российских ракет и работу украинской ПВО.
Его семья иногда сидит без света по восемь часов. Бывает, что из-за этого исчезает горячая вода.
"Я понимаю, что война, но нужна справедливость - я хочу, чтобы выключали всем одинаково", - объясняет он.
Напомним, обновлены графики отключения света, что надо знать: "Уже с сегодняшнего дня".
Также сообщалось, что минувшей ночью Киев и Киевскую область вновь атаковали "Шахеды".
Кроме того, Politeka.net писала, что в результате атаки 29 декабря в руины превратился жилой дом.