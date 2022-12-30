Так, согласно сообщению ДТЭК, в Киеве вновь вводятся графики стабилизационных отключений.
«Киев возвращается к графикам стабилизационных отключений. Совместными усилиями энергетикам удалось провести технические работы, позволившие стабилизировать ситуацию в Киеве. Сегодня возвращаемся к графикам стабилизационных отключений, размещенных на сайте», - сообщили в ДТЭК.
Энергетики подчеркнули, что их можно будет придерживаться, если не будет новых атак.
Напомним, 29 декабря Украина пережила новую ракетную атаку со стороны россиян.
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Согласно уточненным данным, во время вчерашней массированной ракетной атаки российских оккупационных войск уничтожено 58 из 70 крылатых ракет.
В "Укренерго" сообщили о последствиях.
«По состоянию на 30 декабря в энергосистеме дефицит мощности находится на том же уровне, что и до 10 массированной ракетной атаки россиян. Благодаря профессиональным действиям диспетчерского центра «Укрэнерго» последствия повреждений оказали значительно меньшее влияние на работу энергосистемы, чем ожидал враг», - заверили в «Укренерго».
Однако вследствие попаданий в некоторые энергообъекты сложной остается ситуация в южном и восточном регионах.
Также сообщалось, что минувшей ночью Киев и Киевскую область вновь атаковали "Шахеды".
Кроме того, Politeka.net писала, что в результате атаки 29 декабря в руины превратился жилой дом.