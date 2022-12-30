ДТЭК сделало важное объявление после очередной ракетной атаки по Украине.

Так, согласно сообщению ДТЭК, в Киеве вновь вводятся графики стабилизационных отключений.

«Киев возвращается к графикам стабилизационных отключений. Совместными усилиями энергетикам удалось провести технические работы, позволившие стабилизировать ситуацию в Киеве. Сегодня возвращаемся к графикам стабилизационных отключений, размещенных на сайте», - сообщили в ДТЭК.

Энергетики подчеркнули, что их можно будет придерживаться, если не будет новых атак.

Напомним, 29 декабря Украина пережила новую ракетную атаку со стороны россиян.

Согласно уточненным данным, во время вчерашней массированной ракетной атаки российских оккупационных войск уничтожено 58 из 70 крылатых ракет.

В "Укренерго" сообщили о последствиях.

«По состоянию на 30 декабря в энергосистеме дефицит мощности находится на том же уровне, что и до 10 массированной ракетной атаки россиян. Благодаря профессиональным действиям диспетчерского центра «Укрэнерго» последствия повреждений оказали значительно меньшее влияние на работу энергосистемы, чем ожидал враг», - заверили в «Укренерго».

Однако вследствие попаданий в некоторые энергообъекты сложной остается ситуация в южном и восточном регионах.

Также сообщалось, что минувшей ночью Киев и Киевскую область вновь атаковали "Шахеды".

Кроме того, Politeka.net писала, что в результате атаки 29 декабря в руины превратился жилой дом.