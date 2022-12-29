Тем временем появились кадры последствий ракетной атаки по Киеву.
Пострадал приватный сектор в Дарницком районе столицы.
«В результате утренней атаки врага пострадали 3 человека, среди них 14-летняя девочка. Всем оказывается помощь. На месте работают спасатели. Вот так выглядит предновогодний террор россии», - прокомментировали опубликованные кадры в ОП.
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Ранее, напомним, стало известно о падении обломков ракеты в частном секторе Киева.
«Также на одной из центральных улиц обломки ракет повредили автомобиль», - сообщал мэр столицы Виталий Кличко.
Кроме того, повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.
«Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!», - призвали жителей в Киевской городской военной администрации.
Тем временем глава Николаевской ОГА Виталий Ким предупредил о запуске иранских дронов.
В свою очередь мєр Киева сообщил о сбитии над Киевом 15 ракет.
Также сообщалось, что знаковое фото Валерия Залужного в Раде вызвало фурор.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Минобороны расшифровали слова Залужного о "300 танках".