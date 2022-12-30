Нагадаємо, 29 грудня росія випустила по Україні десятки.

Згідно з уточненими даними, під час вчорашньої масованої ракетної атаки російських окупаційних військ, знищено 58 із 70 крилатих ракет.

Крім того, на східному напрямку протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено три розвідувальні БпЛА та вертоліт Мі-8.

Ще один безпілотник – «Орлан-10» знищено на Київщині саме під час ракетної атаки.

В «Укренерго» повідомили про наслідки.

«Станом на 30 грудня в енергосистемі дефіцит потужності знаходиться на тому ж рівні, що і до 10-ї масованої ракетної атаки росіян. Завдяки професійним діям диспетчерського центру «Укренерго» наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікував ворог», - йдеться у повідомленні.

Також підкреслюється, що енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу, продовжується набір потужності генерацією.

Втім внаслідок влучань у деякі енергооб’єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах. Ремонтні бригади спільно з генерацією та обленерго працюють над усуненням пошкоджень.

Нагадаємо, що в ніч на 30 грудня росія знов атакувала Київ дронами-камікадзе.

В ОП показали фото з місця атаки.

Також повідомлялось про вибухи в окупованому Севастополі.

Крім того, Politeka.net писала, що внаслідок атаки 29 грудня на руїни перетворився житловий будинок.