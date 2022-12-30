Напомним, 29 декабря Россия выпустила по Украине десятки.

Согласно уточненным данным, во время вчерашней массированной ракетной атаки российских оккупационных войск уничтожено 58 из 70 крылатых ракет.

Кроме того, на восточном направлении противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожены три разведывательных БПЛА и вертолет Ми-8.

Еще один беспилотник – «Орлан-10» уничтожен в Киевской области именно во время ракетной атаки.

В "Укренерго" сообщили о последствиях.

«По состоянию на 30 декабря в энергосистеме дефицит мощности находится на том же уровне, что и до 10 массированной ракетной атаки россиян. Благодаря профессиональным действиям диспетчерского центра «Укрэнерго» последствия повреждений оказали значительно меньшее влияние на работу энергосистемы, чем ожидал враг», - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что энергосистема в плановом режиме возобновляет нормальную работу, продолжается набор мощности генерацией.

Впрочем, вследствие попаданий в некоторые энергообъекты сложной остается ситуация в южном и восточном регионах. Ремонтные бригады совместно с генерацией и облэнерго работают над устранением повреждений.

Напомним, что в ночь на 30 декабря россия снова атаковала Киев дронами-камикадзе.

В ОП показали фото с места атаки.

Также сообщалось о взрывах в оккупированном Севастополе.

Кроме того, Politeka.net писала, что в результате атаки 29 декабря в руины превратился жилой дом.