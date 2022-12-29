Нова масована ракетна атака по Україні продовжується, жителів просять не залишати укриттів.

Тим часом, з'явилися кадри наслідків ракетної атаки по Києву.

Постраждав приватний сектор у Дарницькому районі столиці.

«Внаслідок ранкової атаки ворога постраждали 3 людей, серед них 14-річна дівчинка. Усім надається допомога. На місці працюють рятувальники. Ось так виглядає передноворічний терор росії», - прокоментували опубліковані кадри в ВП.

Раніше, нагадаємо, стало відомо про падіння уламків ракети у приватному секторі Києва.

"Також на одній із центральних вулиць уламки ракет пошкодили автомобіль", - повідомляв мер столиці Віталій Кличко.

Крім того, пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.

"Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!», - закликали мешканців в Київській міській військовій адміністрації.

Тим часом, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім попередив про запуск іранських дронів.

У свою чергу мер Києва повідомив про збиття над Києвом 15 ракет.

Також повідомлялося, що знакове фото Валерія Залужного у Раді викликало фурор.

Крім того, Politeka.net писала, що в Міноборони розшифрували слова Залужного про "300 танків".